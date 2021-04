Le pidió a su padre que le pase un link y la respuesta se hizo viral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una usuaria de Twitter compartió en la red social la graciosa contestación que recibió de parte de su padre cuando se ofreció ayudarlo a anotarse de forma virtual al turno de vacunación.

A raíz de la pandemia, los adultos debieron hacerse más amigos de la tecnología, ya sea para trabajar, comunicarse con sus seres queridos o hacer trámites. En este caso se trata de un hombre que estaba gestionando vía online el turno para recibir la vacuna, pero tenía complicaciones y acudió a la ayuda de su hija.

Cómo no podía elegir la sede para vacunarse, su hija le pidió que le copie el link así ella podía solucionarlo y la respuesta que le llegó fue viral. El padre le había escrito la dirección de la web completa en un papel, rápidamente la compartió en Twitter y tuvo una importante cantidad de comentarios.

Le llega a mi padre el link por wsp para elegir su turno para vacunarse. Me cuenta que no le deja elegir la sede, le pido q me copie el link y me manda esto: como no amar a este hombre. pic.twitter.com/wq9BsX3a62 — FloydGirl (@FloydGIrl_) April 5, 2021

"Le llega a mi padre el link por wsp para elegir su turno para vacunarse. Me cuenta que no le deja elegir la sede, le pido que me copie el link y me manda esto: como no amar a este hombre", escribió la joven en la publicación que recibió más de 23 mil Me Gusta y cientos de interacciones, que iba a acompañada de una imagen con el "link" copiado de puño y letra.

En respuesta a uno de los tantos mensajes que recibió el posteo, la joven contó que cuando le mandó el mensaje a su papá, "le llamó la atención que tardaba en responder", y que al recibir la imagen con el manuscrito, "entendió el motivo" de la demora.

No obstante, a los pocos minutos la chica informó a través de la red social del pajarito que su padre consiguió turno para recibir la vacuna contra el coronavirus. Además, celebró la buena atención que recibió en la línea telefónica. "By the way, ya tiene turno para mañana. Impresionante la atención en el 147, llamé y expliqué lo que sucedía, me confirmaron el turno en un minuto. Gracias @gcba", escribió la mujer.

