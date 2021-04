El padrastro golpeador se quejó de malos tratos en la comisaría

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 06.04.2021 - Última actualización - 14:05

14:03

"Los presos y los policías me pedían que me ahorque", declaró este martes en tribunales. La fiscalía solicitará la prisión preventiva para el acusado de intentar asesinar a los hijos de 2 y 4 años de su pareja, sobre quien también ejercía violencia.

El joven detenido luego de golpear salvajemente a los pequeños hijos de su pareja fue imputado este martes por la tentativa de homicidio tanto de la nena de 2 años, como del nene de 4. Los menores continúan internados en el Hospital de Niños, donde ingresaron el sábado luego de ser agredidos.

En la audiencia presidida por el juez penal Octavio Silva y llevada a cabo en la sala 1 de los tribunales santafesinos, la fiscal Cristina Ferraro atribuyó a Jonatan Nahuel Z. (18) la autoría de "homicidio calificado por ser cometido con alevosía, en grado de tentativa" en perjuicio de ambos niños, y en concurso real. Además, solicitó que se fije audiencia para tratar la prisión preventiva.

El defensor público Sebastián Amadeo solicitó una "atención integral médica, psicológica y psiquiátrica" para su pupilo, quien intentó quitarse la vida este lunes por la tarde. El muchacho declaró en la audiencia, no para referirse a los delitos que se le imputan, sino sobre los maltratos que habría sufrido por parte de presos y policías en la Subcomisaría Nº 17.

Indefensos

La noche del sábado 3 de abril los hermanitos fueron ingresados al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde se constataron las múltiples lesiones que acababan de sufrir, especialmente los hematomas que invadían tanto sus cuerpos como sus rostros. La peor parte se la llevó la chiquita de 2 años, que además sufrió "fractura costal izquierda con contusión pulmonar bilateral y contusión parietal izquierda con hematoma subdural occipital izquierdo con desviación de línea media". Debió ser operada y permanece internada junto a su hermano.

Según el relato fiscal, la brutal golpiza que recibieron los pequeños tuvo lugar en la casa donde vivían junto a su mamá y la pareja de ella, ubicada en Santo Tomé, entre las 18 y las 20 del sábado pasado. El ataque "fue realizado con alevosía", señaló Ferraro, "ya que actuó a traición y sobreseguro, aprovechándose de la indefensión" de sus víctimas.

Se trata de niños pequeños, que no sólo se encontraban en una clara inferioridad física respecto de su padrastro, sino que también estaban a solas con él. La fiscal aclaró que en ese momento la madre se encontraba en otra parte de la vivienda, que la mujer estaba bajo amenazas de muerte y que el agresor "ejercía violencia" sobre ella también, "impidiendo así que detuviera su accionar".

Intento de suicidio

El joven permaneció prófugo hasta la tarde del domingo, cuando la policía lo encontró oculto en la casa de su madre. Fue detenido y trasladado a la Subcomisaría Nº 17, donde 24 horas después atentó contra su vida. Se lo mantuvo en una celda aparte, separado del resto de los presos, y cuando lo llevaron a un sector aún más alejado de la seccional, intentó ahorcarse utilizando una venda.

"No me dejaban tomar agua ni me daban de comer. Me dejaron desnudo, me tiraban agua caliente. Los presos y los policías me pedían que me ahorque, me querían violar, me querían pinchar…Cuando yo estaba colgado cortaron la soga y cuando caí al piso los mismos policías me empezaron a pegar patadas", declaró el joven durante la audiencia imputativa.

Su defensor señaló que luego fue trasladado a otra dependencia policial, y solicitó "una atención integral, médica, psicológica y psiquiátrica", y que se tomen las medidas pertinentes para evitar que él o terceros atenten contra su vida. Así lo dispuso el juez.

El jueves se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde la fiscalía solicitará que continúe el proceso en prisión preventiva.