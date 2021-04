Glorioso '89 y su visión del club: "Unión necesita gestión, no billetera"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se declaran una "oposición constructiva" y señalan a Lanús y Vélez como "los ejemplos a seguir, porque demuestran que se puede gestionar sin depender de un prestamista".

"Unión no necesita billetera, necesita gestión: TV, venta de jugadores, cuota social y marketing, son los ingresos genuinos que Unión tiene. Nosotros podemos decir que Unión genera, en ingresos por venta de merchandising, lo mismo que genera Vélez". Carlos Ghisolfo, presidente de Glorioso '89 ya no quiere hablar más de lo que pasó en la asamblea que aprobó memoria y balance, pero tiene cosas para decir de este momento de Unión. Y lo hizo junto a Ximena Cordero en una larga charla con El Litoral.

* "Cuando Rubén Decoud decidió dejar la contienda política, aunque sigue perteneciendo a la agrupación y es nuestro mentor y referente, un grupo de socios que lo acompañamos decidimos tomar las banderas por las que lo habíamos seguido y constituirnos en una agrupación constructiva".

* "Para nosotros, la administración Spahn es historia en Unión: sin resultados en lo deportivo, pésimas ventas y administración, obras a cuentagotas y todas gracias a la presión de la oposición".

* "Nuestros ejemplos de gestión son Lanús o Vélez, clubes que demuestran que se puede gestionar sin depender de un prestamista".

* "Todo el club está mal por culpa de esta gestión que nunca priorizó obras de envergadura. Hay que renovar íntegramente las instalaciones y modernizar la infraestructura".

* "El predio es esencial. Si no, nunca vamos a tener la base de un trabajo serio y con las condiciones necesarias. En eso, estamos a la deriva. Hoy, el rugby y el hockey, por ejemplo, están creciendo en el club, pero, ¿cómo se desarrollan sin canchas propias? La Tatenguita puede y debe refuncionalizarse, incluso rugby y hockey pueden ir ahí, sin tocar el sector pileta y social".

* "Obras y predio deben realizarse con recursos propios. Las obras extraordinarias, con aporte anticipado de socios, con administración en fideicomisos para que nadie sea perjudicado como lo hizo la administración actual".

* "Esta administración no hizo obras para apuntalar el fútbol. Ganar clásicos es lindo pero no puede usarse para salvar el año. Clasificar a una copa internacional ya no debería ser algo muy destacable, porque la mayoría de los equipos de Primera lo consiguieron. Hay que ganar una Copa".

* "Creemos que el manager y el coordinador de inferiores deben ser hombres de la casa, como Bottaniz, Regenhardt, Marzo, Stelhick, Pumpido, etcétera, igual que los captadores de talentos. Y hay que destinar un porcentaje de las ventas para potenciar el fútbol amateur".

* "Muchas chicas del fútbol femenino se fueron porque las eligieron planteles profesionales o se cansaron de los desplantes y la falta de apoyo".

* "Respecto de la mujer, lo que se vé en agrupaciones y peñas, donde hay mayoría, hay que llevarlo a la vida institucional".

* "Con Triunfo Tatengue (otra agrupación opositora a la actual dirigencia, que se presentó en las últimas elecciones con Rodrigo Villarreal al frente y que ahora es liderada por Leonardo Simonutti) tenemos mucho trabajo e ideas que compartimos. No hablamos de alianzas electorales. Hay dos proyectos en Unión: uno que es opositor y quiere que el club crezca y se consolide como el club más importante de Santa Fe; y otro, oficialista o afines al oficialismo, que sólo prioriza la billetera del presidente y pone toda la energía en pagar la incomprobada deuda del presidente Spahn".

* "El oficialismo sabe que hay que reformar el estatuto, pero como no quiere dialogar con la oposición, por ahora lo tiene cajoneado".

* "Ni las redes sociales ni las charlas de café cambian nada, se cambia el club siendo socio, votando y aportando ideas".