Línea directa y llegan cartas

Asociación Civil para la Escuela de Idiomas del Liceo Municipal

DIANA GUASTAVINO

SECRETARIA

A fin de dar respuesta a necesidades y anhelos de docentes, alumnos y directivos de la Institución, un grupo de integrantes y allegados a la Escuela de Idiomas del Liceo Municipal "Antonio Fuentes del Arco" fuimos invitados por las autoridades a conformar una Asociación Civil sin fines de lucro para apoyar la enseñanza y el perfeccionamiento en lenguas extranjeras, contribuir a fortalecer los vínculos internos y fomentar las relaciones entre las instituciones públicas ligadas a las lenguas extranjeras.

Convocados por la Dirección de la Escuela, el 25 de noviembre de 2019 se constituye esta Asociación Civil para la Enseñanza y Perfeccionamiento en Lenguas Extranjeras -ACEPLE- y el pasado 23 de marzo de 2020 es aprobado su Estatuto con autorización legal para funcionar.

A través de la asociación nos proponemos desarrollar actividades, encuentros, conferencias, seminarios; instancias de perfeccionamiento; grupos de discusión; convocatoria a profesionales interesados en cubrir necesidades detectadas por los docentes; proyectos de carácter cultural, social y/o educativo, que se puedan realizar de modo conjunto con las otras escuelas del Liceo e instituciones amigas.

A futuro, proyectamos organizar viajes de investigación, intercambios e inmersión lingüística en beneficio de los asociados.

Consideramos de importancia sostener las trayectorias formativas de los estudiantes, a través de becas que permitan costear los gastos de inscripción para rendir exámenes internacionales que acrediten su procedencia, acompañando así sus iniciativas personales.

Aquellos que quieran asociarse, a través de la cuota mensual apoyarán solidariamente y con transparencia la enseñanza y aprendizaje en escuelas públicas de lenguas extranjeras.

****

Un "error" difícil de aceptar

STELLA RE

"Nos informan que vacunaron a 100 empleados del ministerio de cultura 'por error'. Cuesta aceptar este error, sobre todo desde mi lugar. Me registré el 22/02/21, siguiendo las instrucciones del gobierno. Tengo 80 años y aún no me convocaron. Es un hecho consumado, pero genera malestar, sobre todo ante la inminencia de la llegada de la segunda ola de Covid. Y, naturalmente, acrecienta mi temor. ¿Será mucho pedir un pedido de disculpas? ¿Una justificación creíble? ¿Un funcionario que de la cara y brinde una explicación satisfactoria? Gracias por escuchar a esta ciudadana que cumple con su deber de votar".

****

Vacunación en el interior provincial

JUDITH GALLETTI

"Mucho se ha comunicado por parte del gobierno provincial acerca de la implementación del plan de vacunación para los adultos mayores en las ciudades de Santa Fe y Rosario y muy poco -casi nada- de la situación en las localidades del interior de la Provincia. Los SAMCO de los pueblos y ciudades más pequeñas están recibiendo vacunas con cuenta gotas y la mayoría de los adultos mayores de más de 80 e incluso 90 años inscriptos en el registro, aún están esperando ser llamados. No desconocemos la mayor densidad de población de las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, pero tampoco se puede desconocer que durante la primera ola, la proporción de contagios y fallecimientos en las pequeñas poblaciones fue muy elevada y nada parece indicar que esto sea diferente durante la segunda ola que ya está entre nosotros. Incluso la ciudad de Santo Tomé, que forma con Santa Fe un único conglomerado urbano, está en esta situación de postergación de los adultos mayores, recibiendo poca cantidad de dosis, según los dichos de la propia intendenta la semana pasada. Apelamos a que en el gobierno provincial, a la hora de decidir la distribución de las próximas remesas de vacunas, impere el criterio de igualdad y el derecho a la salud de todos los adultos mayores y grupos de riesgo de toda la Provincia de Santa Fe".

****

Domingo sin tapabocas

EDGARDO MARTELLI

"El domingo de Pascua a la tardecita, pasé por la costanera. Fui desde el puente hasta la rotonda, miles de personas disfrutándola, grupos de materos por acá y por allá... parecía que estaba todo bien... pero algo faltaba... ¡¡¡los tapabocas!!! ¡Nadie los usaba! Pregunto: ¿nuestras autoridades no tienen poder suficiente para exigir su uso?...".

****

Control de vehículos sin RTV

CARLOS LANZARO

"¡Al 70% de los vehículos que no tienen RTV nadie lo detiene! ¿Acaso la "Revisación Técnica Vehicular" es solo para recaudar fondos? Porque a todos los infractores de esos vehículos en condiciones anormales (sin frenos, paragolpes, luces obligatorias, seguros, etc.) ningún control policial o municipal los detiene para controlarlos y mucho menos para retenerles el vehículo en infracción. El ciudadano común está a merced de ellos, porque de ocurrir algún choque o accidente, nadie responde económicamente ni materialmente. Muchos de esos vehículos casi seguro no pueden circular mas, por la cantidad de años que tienen. Algunos sin estar a nombre del que lo maneja, como si fuera el propietario, sin papeles ni patentes, sin seguro obligatorio ni cinturones de seguridad, matafuegos oficiales, etc. La revisación técnica tiene un costo elevado, pero deberían poner gente para controlar este deplorable parque automotor que pone en peligro la salud y bienestar de toda la población. Los gobernantes de la ciudad tienen la obligación de hacer cumplir las leyes que dictan sus concejos municipales".