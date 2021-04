https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 06.04.2021 - Última actualización - 15:55

15:53

La revista "Forbes" incluye por primera vez a Kim en su lista de personalidades cuya fortuna alcanza los mil millones de dólares.

Club de los mil millones Kim Kardashian ya es una de las personas más ricas del mundo La revista "Forbes" incluye por primera vez a Kim en su lista de personalidades cuya fortuna alcanza los mil millones de dólares. La revista "Forbes" incluye por primera vez a Kim en su lista de personalidades cuya fortuna alcanza los mil millones de dólares.

Todavía es un misterio cómo se repartirán Kim Kardashian y Kanye West todo su patrimonio ahora que van a divorciarse. Lo que sí está claro es que ella no va a pasar ninguna necesidad económica ahora que vuelve a estar soltera. Y no porque el rapero vaya a tener que pasarle una pensión de manutención a sus hijos precisamente, sino porque desde hoy oficialmente Kim es una de las personas más ricas del mundo.

Así lo acaba de confirmar la revista Forbes, que por primera vez ha incluido a la mayor de las hermanas Kardashian en su famoso listado de los milmillonarios que habitan el planeta. Un exclusivo club al que Kim acaba de acceder después de que su fortuna haya aumentado considerablemente este último año hasta alcanzar la cifra mágica que solo un puñado de privilegiados empresarios puede presumir tener en su cuenta corriente.

Porque sí, aunque ella nació en una familia adinerada, ha sido precisamente a su olfato en los negocios lo que ha permitido a Kim pasar de los 780 millones de dólares que tenía hace solo un año a los mil millones que la famosa publicación económica calcula que posee hoy.

Un incremento patrimonial logrado básicamente gracias a dos éxitos innegables: vender el 20% de su empresa KKW Beauty a Coty, que le hizo ganar 200 millones de golpe; y el lanzamiento de Skims, su línea de fajas y ropa cómoda que agota en horas cada nuevo producto que pone a la venta.

Eso sumado al dineral que le han pagado por grabar la última temporada del reality Keeping Up With The Kardashians convierte a Kim no solo en la más famosa del clan, sino también en la que más dinero acumula. Sobre todo después de que Forbes tuviera que desmentir hace un año que su hermana Kylie Jenner, a la que también nombraron milmillonaria más joven de la historia en 2019, era así de rica. Se quedó cerca, pero una equivocación en su declaración de impuestos obligó a valorar su fortuna en ‘solo’ 900 millones.