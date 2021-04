https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Espacio Seguro Hockey emitió un comunicado en el que relatan acosos y abusos por parte de entrenadores, tras la denuncia de una compañera ante la Federación (FUHC).

Federación Uruguaya de Hockey Jugadoras de hockey organizan una red de contención contra el acoso y el abuso sexual

La Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped (FUHC) recibió denuncias de jugadoras por abuso sexual de un entrenador de los seleccionados y esto motivó la creación de una red de contención compuesta por mujeres vinculadas a la disciplina, quienes reconocen haber sufrido situaciones de violencia durante la práctica de este deporte.



Espacio Seguro Hockey (ESH), este grupo de jugadoras, exjugadoras y entrenadoras de distintos equipos, colegios y de la selección uruguaya, emitió un comunicado en el que relatan acosos y abusos por parte de entrenadores, tras la denuncia de una compañera ante la Federación (FUHC).



"Por miedo a que termine en la nada quisimos ir un paso más y aprovechamos a mostrar que nos vamos a empezar a organizar para que esto deje de pasar, o por lo menos no lo viviremos en silencio”, aseguraron desde Espacio Seguro.



Más allá de la denuncia del caso puntual de "abuso sexual por parte de un entrenador hacia una jugadora de su plantel" existen otros relatos de jugadoras sobre "acoso y abuso psicológico del entrenador en cuestión hacia ellas, evidenciando una conducta que se repite en el tiempo”.



"Lo más grave es que estos casos son moneda corriente en el ambiente del hockey, se normalizan situaciones que generan mucha angustia, dolor y hacen peligrar no solo el adecuado desarrollo deportivo de muchas niñas y adolescentes, sino también su salud mental. Hay una dinámica de abuso de poder en el hockey donde se permite mucho y se frena poco", continúa el mensaje de Espacio Seguro.





"No está bien que tu entrenador te escriba mensajes personales por redes sociales, te busque y te diga que te está esperando afuera, que opine sobre lo bien o mal que te queda la pollera, sobre tu cuerpo, no está bien que te invite a salir, no está bien que hable sobre tu vida sexual o personal. No está bien que te haga masajes ni que se meta a tu cuarto cuando viajan con la delegación, no está bien que te toque. Nos ha pasado a la mayoría de las jugadoras".



"Hay que volver a trazar límites, marcar la distancia y la asimetría del vínculo, la diferencia de roles y los derechos y deberes de cada uno. Hay que revisar estas prácticas. Hoy es tarde, pero es un comienzo”, reclamaron las jugadoras, que piden que los clubes y la Federación uruguaya asuman la responsabilidad y creen protocolos de prevención y actuación para que el hockey sea un lugar seguro.



Según el sitio amecopress.net, dos jugadoras se presentaron para hablar con la presidenta de la Federación, Danae Andrada (exjugadora y abogada), el 28 de marzo de 2021 y denunciaron a un entrenador, quien ya fue desvinculado, por acoso y abuso sistemático desde los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en Buenos Aires. El tema pasó al tribunal de disciplina y pena de la FUHC pero además se realizó la denuncia penal.



A raíz de esa denuncia, las jugadoras uruguayas se organizaron para visibilizar estas problemáticas. "El comunicado no engloba a todos los entrenadores ni pretende ser acusatorio de alguien en particular. Hay personas que piensan que ‘se ensucia’ a todos los técnicos y que hay que tener cuidado porque tienen familias. Con el mayor de los respetos aclaramos que hablamos de algunos entrenadores, hablar de totalidades sería ridículo y entenderlo así también (además de que tener familia no te exonera de ser un abusador o acosador)", aclararon desde ESH.

