Se duplican los casos diarios de Covid-19 en Santa Fe

Martes 06.04.2021

Hasta el fin de semana se reportaban unos 400 positivos en la provincia, y ahora ya están superando los 800. Las variantes del coronavirus son una realidad, y la provincia no está ajena a ello. En estos días, el 0800 555 6549 tuvo picos de recibir más de 16 mil llamadas diarias.

Hasta el fin de semana pasado, la provincia de Santa Fe registraba menos de 400 casos de Covid-19 por día. Hoy esa cifra se duplica y ronda los 800 contagiados. "La segunda ola comenzó y lo único que nos va a permitir poder aplanar esta curva, llegar lo más tardíamente y que el sistema sanitario pueda sostenerse, es tratar de cuidarnos y que el número de casos sea el menor posible", expresó este martes el Secretario de Salud, Jorge Prieto, cuando realizó una rueda de prensa en El Molino Fábrica Cultural, espacio donde funciona desde el año pasado el 0800 del Ministerio para atender todo lo relacionado a la pandemia.

"En el marco de la estrategia que se planificó en el contexto de la pandemia, la creación de una herramienta, como un call center fue de gran ayuda, fue el oído de la población y constituye otro elemento en el proceso que viene a acompañar a la vacunación", valoró.

En mayo de 2020 hubo un pico de 6.500 llamadas. Al poco tiempo hubo un máximo de 9.000. "Hoy, estamos contando con 16.500 consultas diarias", dijo Prieto.

Vacunación

"Los mayores de 80 años tienen que estar todos vacunadas, pero quienes se inscribieron en la página de Gobierno y no recibieron su turno, pueden reclamar al 0800, donde se hará su registro y nos emitirá el estado de esas personas para que podamos turnarlas a través de cualquiera de los vacunatorios que se encuentran activos en este momento", aseguró el funcionario quien agregó que "la segunda dosis será administrada. Diferir no implica no aplicar, simplemente es la estrategia federal que se pautó para alcanzar el mayor número de personas con las primeras dosis".

"La provincia recibió más de 100.000 vacunas esta semana, más de 391.000 dosis en total de las cuales ya fueron aplicadas 291.000 dosis y 55.000 de segundas dosis. La idea es tratar de alcanzar una vacunación en menor tiempo posible y poder lograr, antes de que el clima no nos permita mantener tanta ventilación, un porcentaje de inmunidad muy importante", aclaró.

Variantes

Respecto a las variantes del Covid-19, que en Santa Fe ya las padecieron dos personas, la autoridad sanitaria dijo: "La variante se genera con la duplicación que hace el virus en cada organismo. Cuanto más se duplique más va cambiando esa forma y cuando cambia totalmente aparece la cepa. Nosotros tenemos la variante de Manaos, la del Reino Unido y la de Estados Unidos, eso como casos que tenemos en Rosario, en la ciudad de Rafaela y uno acá en Santa Fe, algunos con relación de viajes y otros no, que están en investigación y control".

"La sintomatología es la misma, lo que estamos viendo es la velocidad de propagación que tiene que es altísima. Alcanza de un 21 a un 75% y lo fundamental es que cuando aparecen los síntomas, ya contagió. Entonces esa virulencia de esta cepa permite que las internaciones sean más tempranas y en aquellas personas que tienen comorbilidades hace formas graves y severas".

En cuanto a los casos que ya ocurrieron, Prieto afirmó que "Estamos tratando de investigar y buscar la secuencia. La secuencia no se implanta sola, de algún lado viene, lo que pasa es que es muy difícil en esta etapa de Dispo poder hacer los clúster para buscar los casos índice. Lo más importante es limitarnos a lo indispensable, continuar con todas las medidas de prevención".