Fernando Iglesias denunció penalmente a Coco Sily tras ser amenazado

El humorista había advertido en su programa de radio al diputado que mirara “para todos los costados” cuando salga a la calle, porque lo iba a “cag.. Bien a trompadas”.

El diputado Fernando Iglesias recurrió a la Justicia ante la polémica amenaza que recibió de parte del humorista Coco Sily.

“Hoy presenté denuncia penal contra Coco Sily por amenazas agravadas en el marco de una campaña de intimidación contra mi persona avalada desde la Presidencia de la Nación @alferdez @cocosily”, escribió en su cuenta de Twitter.

El escándalo comenzó cuando el conductor expresó su enojo contra el diputado en su programa Fuerte al Medio de Radio 10: “Le pueden decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas de donde salgas, porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’”. El actor reaccionó de esta manera luego de que Iglesias hiciera referencia a Estela de Carlotto en una sesión.

“Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora es un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a quien fuera. Una representante de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, no pide que haya un tribunal, pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto de gente que va presa y es sancionada sin juicio y sin condena?”, había dicho Iglesias.

A pesar de que la amenaza fue muy criticada en las redes sociales y en algunos programas de televisión, Coco siguió firme en su postura con el paso de los días. “Puede ser que haya sido un exabrupto, yo hablo así, soy así y no me voy a arrepentir en lo más mínimo porque así soy yo y así moriré. Pero lo que a mí me saca es cuando se meten con mi familia, que está compuesta por mis hijos, la madre de mis hijos, mi hermano, que es la sangre, pero mi familia también son mis amigos, la gente que yo respeto. Entonces imaginen con Estela de Carlotto, que para mí es una mujer que es mi mamá, mi abuela, entonces cuando alguien le falta el respeto, minimizándola, tratándola irónicamente...”, comenzó explicando en su programa radial.

Además, agregó Sily: “Vos podés estar en contra de lo que ella piensa, pero no podés negar la historia. Quién es Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, quiénes son las madres, sobre todo Hebe. Yo estoy en las antípodas de muchos pensamientos que puede tener Hebe, lo que jamás voy a negar bajo ningún concepto es a alguien que se jugó la vida, como se la jugaron estas mujeres en el peor momento, porque hoy es tan fácil”.

Para concluir: “Que hoy yo pueda decir lo que digo de Fernando Iglesias o de quien sea, es fácil porque ellas conquistaron la posibilidad de que hoy digamos lo que queremos decir. Esa libertad fue una conquista de esas mujeres, que hicieron reaccionar al mundo respecto a lo que pasaba en Argentina. Después podés disentir, claro, pero cuando jugás con la ironía, la estás forreando. Y yo cuando forreás a alguien de mi familia, siempre me vas a encontrar, con mi lenguaje, con mi manera, yo hablo así. Y si yo me tengo que cagar a trompadas, me cago a trompadas”.