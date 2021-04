https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Perdió 3 a 1

San Lorenzo no pudo con Santos y se complica su clasificación a la Fase de grupos de la Libertadores

San Lorenzo dejó pasar un tiempo y reaccionó tarde, por lo que no le alcanzó y perdió esta noche ante Santos de Brasil por 3 a 1 en el partido de ida de la Fase Clasificatoria 3 de la Copa Libertadores.

Los goles del equipo paulista fueron marcados por Lucas Braga, a los 7 minutos del primer tiempo, y el experimentado Marinho, de penal, a los 45 del mismo período. En el complemento el "ciclón" descontó a través del paraguayo Ángel Romero, a los 27, pero en el tiempo de descuento el juvenil Angelo Borges, puso cifras definitivas para el equipo paulista. La revancha se disputará el próximo martes 13, en Brasilia, debido a que el estado de San Pablo tiene restricciones para la práctica de fútbol debido a la pandemia de coronavirus. Las cosas se le complicaron de entrada al "ciclón", porque el equipo brasileño manejó el balón y a los 7, en una gran jugada personal, Lucas Braga eludió a Palacios y sentenció a Devecchi para el 1 a 0 parcial. Esto modificó los planes de San Lorenzo, que perdió el mediocampo en una lucha desigual de Diego Rodríguez con Pirani y Marinho, y la desesperación lo llevó a cometer algunos errores. Sin lucidez Palacios y Juan Ramírez, y flojo en el arranque Ángel Romero, el azulgrana vio como Santos dominó a placer el trámite del partido y el camino al arco rival era una quimera. Cuando el 1 a 0 parecía un buen negocio, llegó el penal de Devecchi a Leonardo Enrique que Marinho transformó en el segundo gol visitante. Para la segunda mitad los hermanos Romero se juntaron un poco más, encontraron un circuito de juego y San Lorenzo empezó a jugar en campo de Santos, que estuvo orientado al contragolpe como arma de ataque. Así fue que las ocasiones se fueron sucediendo con un cabezazo de Donatti, un remate de afuera de Ramírez y alguna intervención de Di Santo. Pero a los 27 Ángel Romero recibió un balón desde la derecha y sentenció a João Paulo, en el mejor momento de San Lorenzo, que a esa altura merecía un poco más de lo que tenía. Sin embargo, el cansancio comenzó a hacer mella en algunos jugadores azulgranas y Holan mandó a tres jugadores y le dio mucho oxígeno al ataque, en donde el venezolano Soteldo fue el artífice de las mejores acciones. Devecchi debió revolcarse un par de veces para evitar la caída de su arco, pero en la última jugada no pudo frenar el remate de Bruno Marques y Angelo Borges, con solo 16 años, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Copa Libertadores en marcar un tanto. Con información de Télam.