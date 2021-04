https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 07.04.2021 - Última actualización - 6:36

6:32

Publicado en el Boletín Oficial

Cristina Kirchner renunció a su sueldo como Vicepresidenta

La decisión de la ex Presidenta fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. A partir de abrir, no percibe más sus haberes como Vicepresidenta.

Crédito: Télam



Crédito: Télam

Publicado en el Boletín Oficial Cristina Kirchner renunció a su sueldo como Vicepresidenta La decisión de la ex Presidenta fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. A partir de abrir, no percibe más sus haberes como Vicepresidenta. La decisión de la ex Presidenta fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. A partir de abrir, no percibe más sus haberes como Vicepresidenta.

La Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner renunció, a partir de abrir, a cobrar su haberes como Vicepresidenta, cargo que asumió el 9 de diciembre de 2019. De acuerdo a la Resolución 145/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Kirchner le comunicó el 5 de marzo a la Secretaría General de la Presidencia "su decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fue electa, a partir del 01 de abril del corriente año".

De esta manera, se resolvió "tomar conocimiento de la renuncia a la percepción de haberes correspondientes al cargo de Vicepresidenta de la Nación a partir del 01 de abril del 2021, realizada por la Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner". Por otra parte se "comunicó a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Administración a efectos que arbitren los medios necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de lo indicado (...)".

Temas: