“El emperador” faltó al programa emitido este martes ¿Por qué se ausentó Alex Caniggia en MasterChef Celebrity?

Un raro suceso ocurrió este martes por la noche en MasterChef Celebrity, cuando el conductor Santiago del Moro expresó que un participante no iba a estar presente.

“Hoy falta Alex, ‘El emperador’. Tuvo un problemita en su visión y no va a estar participando con nosotros. Nada grave, nada de qué preocuparse pero seguramente lo vamos a ver en el ‘jueves de última chance’” fue el anuncio que hicieron cuando comenzaba el programa, lo que generó el aplauso de sus compañeros.





Al respecto, La Nación informó que se comunicó con el representante de Alex, que declaró que al hijo del ex futbolista “le picaban los ojos, él creía que era conjuntivitis y no quería contagiar a nadie”. Y agregó: “No sabés cómo tenía los ojos, pobrecito, no podía ni ver”.

En este sentido, teniendo en cuenta que los programas son grabados, se confirmó que es el único episodio al que faltó Cannigia y que participó del que se emitirá este jueves.