Miércoles 07.04.2021 - Última actualización - 10:24

10:22

En el sur provincial

Nueva ola de COVID-19: Venado Tuerto buscará alternativas para no restringir actividades

Así lo confirmó el secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento, Santiago Meardi, al afirmar que “nosotros entendemos que no están dados los consensos sociales para llevar adelante nuevas restricciones, más allá que hay algunas que vienen del año pasado como los horarios de funcionamiento y hay sectores, como los boliches bailables, que no pudieron retomar las actividades”.

