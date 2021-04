No descartan mas contagios con la cepa de Manaos en Rafaela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego del deceso de una mujer con la mutación brasilera del virus se sospecha que algunos de los nuevos casos positivos pude ser de la misma procedencia. Entre lunes y martes se detectaron 80 contagios.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

El pasado sábado, una rafaelina de 66 años de edad, y con comorbilidades, falleció tras infectarse con la cepa de Manaos de Covid-19 y se prendieron las alarmas en el sistema sanitario de la ciudad del oeste santafesino.

Algunas síntomas mostrados por la mujer durante el transcurso de la enfermedad no pasaron desapercibidos para los profesionales que la asistían y enviaron muestras de sus hisopados al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria) Agencia Rafaela para que las analicen. La secuencia genómica realizada arrojó como resultado la presencia de la variante originada en el área amazónica del vecino país.

Si bien en un principio hubo preocupación al no poder establecerse el nexo epidemiológico que le produjo contagio, más tarde, y luego de un minucioso trabajo, se pudo determinar que se habría producido en una empresa en la que la presencia de camiones procedentes de Brasil es habitual.

A comienzo de esta semana, el director del hospital Jaime Ferré, Diego Lanzotti, dialogó con Radio Rafaela reveló que “entre los pacientes internados puede haber alguno más con la cepa brasileña de Manaos” y de ello se deduce que se está a la espera de la respuesta del INTA para conocer si se confirma o no, como también si aparece alguna de las mutaciones cuya presencia ya se ha detectado en el país.

Un día antes, Lanzotti había señalado que era llamativa la relación que había entre las camas ocupadas con pacientes CoViD y la cantidad de casos positivos detectados en los últimos días. El profesional indicó: “tenemos 36 personas internadas en el efector público de salud rafaelino, un número que no coincide con la cantidad de hisopados”, dejando entrever que debía existir una cifra mucho mayor de contagiados que los que se estaban conociendo. Los 58 casos positivos conocidos este martes más los 22 del lunes le dieron la razón a Lanzotti. Vale recordar que el domingo no se informaron contagios en la ciudad, el sábado se registraron 7 y el viernes 17, cantidades muy escasas en función de la cantidad de pacientes que tenía en el nosocomio.

Los “números” difundido en la noche de este martes ahora sí se corresponden con las camas ocupadas, que a esta altura ya es muy alta si se tiene en cuenta que la segunda ola recién está en sus albores. El detalle marca que en sala general hay 16 personas internadas, mientras que la terapia intensiva alberga a 18 personas y hay 8 más con asistencia respiratoria mecánica.

Cuestión de tiempo

Por la misma emisora, la coordinadora de Epidemiología de la regional de Salud de Rafaela, Sandra Capello, precisó que cuando se habla de nuevas cepas se apunta “a variantes que pueden ser totalmente distintas o el mismo virus con alguna variante” y ejemplificó que “la nueva cepa del Reino Unido preocupa porque comenzó a circular y logró desplazar al virus que estaba antes se estima que puede ser desde un 30 a un 60% más contagiosa”

Para luego aclarar que en Brasil está aumentando la mutación Manaos “pero todavía no logró desplazar a la otra que venía circulando aunque probablemente lo haga en o mucho tiempo más”.

En ese marco señaló que “la cepa de Manaos es la que más cerca tenemos, surgió en diciembre por lo cual no tenemos tantos datos en cuanto a porcentaje de contagiosidad, lo que nos preocupa es si es más contagiosa o no y si produce cuadros más graves. Igualmente en Argentina no hay circulación comunitaria de nuevas cepas, porque no desplazó al coronavirus que nosotros tenemos. Tenemos algunos casos en algunas comunidades y en otras circulación local que es diferente a la comunitaria.

“Entiendo que el aumento del número de casos en la región en este momento no tiene que ver con nuevas cepas sino con el hábito de la población y hacer proyecciones es muy difícil, aunque solo es cuestión de tiempo y que tarde o temprano van a llegar a Rafaela”, aseguró Capello.