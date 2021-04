Obsesión "Barba" en Colón: ¡le pidió el PCR negativo a un jugador para entrenar!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 07.04.2021

Se trata de Cristian Ferreira, el juvenil de River. Había pedido permiso para viajar por un tema familiar, volvió de Buenos Aires, el DT lo mandó a correr separado y le exigió el test para despejar cualquier duda. Además, por el mismo tema, habrá cambio de hotel en Capital.

Eduardo Domínguez, entrenador del único puntero e invicto del fútbol argentino, no quiere sorpresas en Colón. Evita los descuidos y el paso en falso. Tanto adentro como afuera de la cancha. Laburante, obsesivo, meticuloso. Confía en la repetitividad del esfuerzo, la famosa contracción al trabajo. Un "enfermo" de los horarios, de las normas, de las reglas. Como debe ser. Y con este elemento extra de la pandemia, mucho peor. O mucho mejor en realidad. Son varios los capítulos que se pueden escribir del "Modo Domínguez" en Colón contra el Covid.

"Recuerdo cuando arrancó todo lo del virus, hace un año ya, pasaba algo raro: no nos pedía ni armaba amistosos. Era Colón el único que no jugaba contra nadie. No quería que se le metiera nadie en el predio por el tema del Covid", recuerdan hoy los dirigentes sabaleros que prenden velas para que el "Barba" acepte la extensión del contrato hasta diciembre de 2022.

Cuando ayer la AFA y la Liga promocionaron la llamada "vuelta a la fase 1", a Colón no lo sorprendió en lo más mínimo. Hace ya un puñado de semanas, cuando se confirmó el positivo de Santiago Pierotti y quedaron aislados Aliendro (luego positivo) junto a Sandoval, Colón volvió a fase 1 antes que todos en Argentina: 1) se bajaron las concentraciones y las comidas "comunitarias"; 2) se remarcó la obligación de movilizarse "en soledad" para llegar al predio; 3) se establecieron viandas para jugadores solteros y/o viviendo solos, evitando la circulación.

A su vez, a cada rato el entrenador le remarca a sus jugadores: uso de barbijos, lavado de manos y el famoso tema de las reuniones sociales, además del mate. En la reunión que provocó este lunes, mano a mano con el presidente José Néstor Vignatti, le pidió/exigió al presidente sabalero lo que venía dialogando con Horacio Darrás: cambiar el hotel en Buenos Aires. Aunque vaya en contra de las famosas cábalas, algo que en el fútbol argento parecen más importante que la propia pelota.

¿Por qué pidió el "Barba" cambiar el hotel de Colón en Buenos Aires?: porque cuando volvió el fútbol, la delegación sabalera tenía el Feir's Park Hotel (Esmeralda 1366, Buenos Aires) casi en soledad y exclusividad. Pero cuando concentraron allí antes de Estudiantes, se encendieron las alarmas del DT: ¡había dos delegaciones deportivas más! (Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba). "Vayamos a un hotel donde estemos solos", pidió el "Barba".

Ahora, luego de buscar y analizar opciones, se decidió que Colón espere el juego ante River Plate en el NH Hotel de Plaza San Martín, por lo que el cambio de hotel por cuestiones "sanitarias" está confirmado para este fin de semana. En las últimas horas se produjo una situación, dentro del plantel, que resume el cuidado extremo de Eduardo Domínguez por los contagios.

Antes de recibir a Argentinos Juniors este domingo, el juvenil Cristian Ferreira, que estaba lesionado, le pidió al entrenador la autorización para "viajar el fin de semana a Buenos Aires para estar junto a su familia por un tema particular". De excelente diálogo siempre con sus dirigidos, el "Barba" accedió y el habilidoso, que llegó desde River Plate en el contexto de la operación de Álex Vigo, abandonó Santa Fe.

Esta semana volvió Ferreira a Santa Fe, luego de algunos días en Buenos Aires, pero su vuelta al grupo está "demorada". Es que el cuerpo técnico, con Eduardo Domínguez a la cabeza, exigió un hisopado específico para Cristian Ferreira. "Es lo que corresponde, viene de Buenos Aires y hay que achicar el riesgo", se escuchó cercano al DT. Mientras se conozca el resultado del test Coronavirus, Ferreira entrenará en contra-turno o en otra cancha, separado del plantel.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, hoy le realizaban el testeo específico al chico Ferreira. "Ni bien tengo el negativo, se suma al resto del plantel de Colón", comentaron. "Cuando pasó lo del "Pulga", con ese dolor de garganta, pasó lo mismo: entrenó solo, se hisopó, no era nada y volvió con el grupo", explican.

Finalmente, a pesar que siempre que viaja a Buenos Aires, Colón entrenaba o realizaba activación física en un predio que gestionaba el propio Eduardo Domínguez (Casa Amarilla o el sintético de River), esta vez de cara al juego del domingo a las 21 en el Monumental de Núñez, la delegación no se moverá del NH Plaza San Martín, el nuevo búnker de Colón puntero e invicto. Otra clara decisión del "Barba" para cerrarle las puertas al COVID de la mejor manera posible.