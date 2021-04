https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Jugará en Boca el uruguayo?

Marcos Rojo: "Cavani me dijo que le gusta mucho la opción de venir a Boca"

"Es importante que jugadores tan grandes como Cavani quieran venir a jugar a Boca" remarcó el ex Estudiantes y Manchester United.

El defensor Marcos Rojo aseguró hoy que el delantero Edinson Cavani le dijo que "le gusta mucho la opción" de jugar en Boca, aunque señaló que el que tiene que tomar la decisión es el futbolista uruguayo, a la vez que remarcó que "es importante" que "jugadores tan grandes" quieren estar en el club de La Ribera.

"Cuando le dije que estaba la posibilidad de venir a Boca, me comentó que había hablado con Román (Riquelme) alguna vez, que le gustaba mucho la opción y que le interesaría en el futuro, pero está en él que tiene que tomar esa decisión con su familia", indicó el futbolista. En diálogo con ESPN, Rojo manifestó: "Es importante que jugadores tan grandes como Cavani quieran venir a jugar a Boca. Hablo mucho con él, estuvimos poco cuatro o cinco meses en el Manchester, es una gran persona e hicimos una buena relación". "Cuando vine para acá me preguntaba cómo estaba, si la estaba pasando bien porque él vivió lo que pasó en mi último tiempo en Inglaterra. Es importante que jugadores grandes como él o sus familiares digan que quiere venir a jugar a Boca, habla muy bien del club y del fútbol argentino", aseveró. Por otro lado, el defensor expresó: "Román me contó como era el club, obvio que todos sabemos lo que es Boca acá en la Argentina y en el Mundo. Hoy lo estoy viviendo yo, con calma, a pesar que aún no jugué, siento el cariño de la gente a través de las redes y en la calle". Villa: "Tengo una excelente relación con el Consejo de Fútbol"



El futbolista colombiano Sebastián Villa comentó este miércoles que tiene "una excelente relación" con el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme mientras que dijo que "no" se pelea "con nadie" y que en Boca "hay una sana relación".

"Tengo una excelente relación con el Consejo de Fútbol. Yo no peleo con nadie, acá hay una sana relación, también trabajan para el club, todos tenemos que tirar para adelante y sacar el club adelante", expresó. En diálogo con TyC Sports, Villa habló de Carlos Tevez: "Es una gran persona. Nosotros somos seres humanos y he podido conocerlo, es una excelente persona y un gran líder. Desde que me pueda decir algo para mejorar, lo voy a acatar, sé que lo hace con buena intención para que yo mejore". Al ser consultado acerca del posible regreso de Edwin Cardona al once titular, el delantero dijo: "Es un gran jugador que le aporta mucho al equipo. Es muy inteligente y siempre que lo tengamos es muy importante para nosotros". En cuanto a su presente indicó que "uno siempre trabaja para mejorar", a la vez que manifestó que se siente "muy bien" y que se siente "importante" en el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo. "Me siento muy bien gracias a Dios", dijo, tras lo cual señaló: "Jugando por la izquierda me siento muy bien, por la derecha también jugué, pero juego donde me necesite el profe y siempre por el bien de este club. Estoy haciendo las cosas bien, me siento importante". Villa también habló de la situación que vivió en 2020 cuando fue denunciado por su ex pareja por violencia de género: "Eso ya quedó atrás. Soy un tipo muy fuerte. Cuando uno se tropieza y se levanta eso lo hace más fuerte. Es una anécdota, estoy bien en Boca y sólo pienso en el presente". Con información de NA

