Línea directa

Miércoles 07.04.2021

13:49

Consulta de turno

PERSONA DE 70 AÑ0S

"Me comunico porque leo en el diario que hay personas mayores y otras de edad avanzada, preocupadas porque no han sido vacunadas y no tienen turno. El diario puede informar que si se ingresa por el mismo sitio donde se registró: www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid le sale la información de si tiene turno disponible o no. Yo solo hago una sugerencia y la información a los lectores será un servicio más de ese diario".

****

Una clase poco ilustrada

IVONNE SCOTA

"De acuerdo con las disposiciones legales, ya estamos en la previa de una nueva elección. No podemos ignorar las enormes falencias de quienes nos gobiernan. La lamentable realidad que muchos preveíamos muy tempranamente ya se nota. Y es una debilidad en la que caen las decisiones del presidente, ante las reiteradas intromisiones de quien en inédita actitud eligió al candidato presidencial. Quien seguramente aceptó las cláusulas impuestas, cuyo cumplimiento se torna cada vez más difícil; pero nos preocupa la táctica asumida por la presidenta del Senado, imponiendo, descalificando y criticando públicamente los actos de gobierno, inherentes al cargo. Pienso con optimismo que la ciudadanía, en sus dos géneros, tenemos la oportunidad de exigir que el acto de gobernar debe ser de quien corresponde constitucionalmente. Otra actitud agravia las instituciones. Recuerdo por su siempre vigente idea lo expresado por el ex presidente Arturo Frondizi, al opinar sobre la clase política argentina que, o por la ineficacia y/o ignorancia de la misma, sentenciaba: los políticos argentinos no estudian; y también, sabiamente decía: para los pueblos, tener memoria es fundamental. Roguemos que así sea en la próxima elección".

****

Decadencia con nombre y apellido

ALFREDO SALOMÓN

"Quiero recordar y expresar lo siguiente: en el año 1945, el suscripto terminaba el ciclo primario, coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que Argentina mandaba alimentos, consistente en carne y trigo a países que padecían hambre, en Europa. También recuerdo que en 1945 aparece la figura del entonces coronel Juan Domingo Perón. En las elecciones de 1946, Perón es elegido presidente de la Nación argentina, la que en ese tiempo era una verdadera potencia, reconocida por los principales países del mundo. Lo que expreso lo viví, no me lo contaron. Hoy, a 76 años de distancia, donde la mayoría del tiempo gobernó el peronismo, leo en este prestigioso diario El Litoral, en su tapa, lo siguiente: 'Preocupa en EE.UU. la corrupción argentina'. Todos sabemos de alguna manera, quiénes y cómo fueron produciendo dichos actos de corrupción. Esta decadencia tiene nombre y apellido. Debemos tomar conciencia y tratar de revertir alguna de estas cosas, lo más pronto posible. Porque el hambre ya nos alcanzó y no fue por casualidad. Argentinos: debemos remar el barco que se está hundiendo, antes de que sea demasiado tarde. La mentira tiene patas cortas. Llegó la hora de la verdad".

****

Más que un parche

ANTONIO

"Sr. intendente: veo que está emparchando avenida Aristóbulo del Valle. Le pido que tome nota de lo siguiente: ya desde French al norte se conduce con velocidad de ruta. Es angosta, sucia, no tiene barrido. En los canteros centrales, que se han transformado en minibasurales, se podrían construir dársenas para estacionar. Si seguimos más al norte, nos encontramos con la cuna del dengue: un zanjón de desagüe a cielo abierto. Por favor, demuestre a quienes lo votamos que nos escucha. Gracias por el espacio".