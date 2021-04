Una mujer con Síndrome de Down presentó un amparo para ser vacunada contra el coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 07.04.2021

16:29

Tiene 27 años y firmó el documento, lo cual es permitido por el nuevo Código Civil. Es patrocinada por su padre abogado y, como sufre una cardiopatía, se la considera "persona de riesgo". El caso debe ser analizado por la Justicia Federal y podría sentar un precedente para otros ciudadanos en su misma condición.

Una mujer de 27 años que tiene Síndrome de Down y sufre una cardiopatía presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para que el Estado le provea su vacuna contra el Covid-19.

Eugenia Fátima Vega Otamendi es patrocinada por su padre abogado, Alejandro Vega, y firmó el documento que ahora debe ser analizado por el Juzgado Nº 4, lo cual es permitido por el nuevo Código Civil a pesar de lo que en este conjunto de leyes se denomina su “capacidad restringida”. Por todo lo anterior, no se trata de un caso menor ya que podría sentar un precedente y generar una ola de presentaciones judiciales de otros ciudadanos en su misma condición.

De acuerdo al recurso de amparo en cuestió, la mujer nació con Síndrome de Down y sufre una cardiopatía. En el documento, su padre y abogado adjuntó los informes médicos pertinentes y la historia clínica que así lo acredita. Por ese motivo, Vega Otamendi es considerada “persona de riesgo” en el marco de la pandemia del coronavirus.

Conforme se cita en la demanda, que consta de 18 páginas y fue ingresada este miércoles en la Secretaría 2 del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, la mujer se inscribió en el plan de vacunación contra el Covid-19 el 23 de febrero pasado. A pesar de que se trata de una paciente de riesgo, no fue llamada por el Estado y aún aguarda por su vacuna, mientras cursa sus estudios en la Escuela Secundaria para Adultos.

“Hasta el momento no he sido considerada ni se ha dispuesto mi vacunación, no obstante haber ingresado el país, unas 7.500.000 de vacunas según las informaciones que son publicadas por todos los medios. Sólo se han aplicado 4.404.704 dosis distribuidas de la siguiente forma a saber: 3.712.009 corresponden a una dosis y 692.166 a dos dosis. De ese registro, de los que revisten mi condición de Personas de 18 a 59 años con Factores de Riesgo han sido vacunadas 209.673, menos del 5 por ciento de la población vacunada, conforme surge al día de la fecha (06/04/2021) del Monitor Público de Vacunación (ver portal www.argentina.gob.ar). Es decir que se encuentran disponibles unas 3.000.000 de dosis”, planteó la mujer a través del recurso presentado por su abogado.

En ese sentido, mencionó que como se ha organizado un plan de vacunación escalonado, por el marco bioético fundado en los principios de igualdad y dignidad de derechos, equidad, beneficio social y reciprocidad, corresponde incluirla a ella y a otros en su misma condición toda vez que se constituya la priorización de las poblaciones a vacunar en las distintas etapas, y contemplar también “criterios establecidos en función del riesgo de desarrollar la enfermedad grave y complicaciones por Covid-19, la probabilidad de mayor exposición al virus, la necesidad de mitigar el impacto del Covid-19 en la realización de actividades socioeconómicas y la posibilidad de incidir en la cadena de transmisión”.