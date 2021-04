Trotta pide no "castigar" a la escuela por los contagios que se dan en otros ámbitos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de educación nacional instó a que se refuercen los controles sin caer sobre los espacios que sí se logran sostener los protocolos, como es el ámbito educativo. Se respaldó en el relevamiento de contagios de los establecimientos, que arrojan una baja incidencia en el aumento de casos.

Trotta remarcó que "la presencialidad no es una cuestión de deseo" sino "una cuestión de responsabilidad". Crédito: Gentileza

Trotta remarcó que "la presencialidad no es una cuestión de deseo" sino "una cuestión de responsabilidad". Crédito: Gentileza

En medio de la definición de medidas que el gobierno nacional planea para disminuir el ascenso en la curva de casos de coronavirus, el ministerio de Educación presentó la primera muestra del relevamiento realizado por medio de la plataforma Cuidar Escuelas, que arrojó números bajos en la incidencia contagios dentro de los establecimientos escolares.

En ese contexto, el titular de la cartera, Nicolás Trotta, reiteró que "los lugares institucionales como las escuelas y las fábricas no son donde se producen los contagios", aseguró que se seguirá "priorizando la presencialidad cuidada" en las escuelas, y reclamó que se cambie "lo que está mal" y se refuercen las fiscalizaciones sin "castigar" a los espacios que sí se logran sostener los protocolos, como es el ámbito educativo.

"Todos aquellos que queremos priorizar la presencialidad en la escuela tenemos que ser consecuentes y, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ejercer la fiscalización para que se cumplan los protocolos, como estamos haciendo un enorme esfuerzo para que se cumplan dentro en la escuela", aseveró Trotta.

En este sentido, remarcó que "la presencialidad no es una cuestión de deseo" sino "una cuestión de responsabilidad". "Tenemos que cambiar lo que está mal; no castiguemos los espacios donde estamos logrando y la evidencia lo confirma, construir una presencialidad cuidada porque, como sociedad, estamos poniendo en orden nuestras prioridades y no se está ejerciendo la fiscalización para que cumplamos los cuidados", enfatizó el ministro.



Lo que indican los números

En el marco del Consejo Federal de Educación, las ministras y ministros de las 24 jurisdicciones educativas del país presentaron los números de casos positivos de acuerdo a una muestra representativa del universo del sistema educativo de todo el país según la plataforma Cuidar Escuelas.

La muestra analizada, que corresponde a 5.926 establecimientos activos, a los que asisten un total de 1.429.190 estudiantes matriculados y 214.850 docentes y no docentes, evidencia que la incidencia en el sistema educativo es baja: sobre el total de estudiantes matriculados 2021 representa un 0.12% y un 0,79% del cuerpo de directivos, docentes y auxiliares. Mientras que los datos relevados sobre la población que asisten de manera presencial, los porcentajes son del 0,16% en estudiantes y de 1,03% en docentes y no docentes.

Catamarca, la primera en suspender clases por covid

El ministerio de Educación de Catamarca dispuso la suspensión de clases presenciales durante una semana en cuatro jurisdicciones de la provincia debido al aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas. La Secretaría de Gestión Educativa de esa provincia explicó "la presencialidad retornará a partir del 12 de abril, siempre teniendo en cuenta la evaluación de la situación epidemiológica local en cada uno de los departamentos mencionados".

Sobre el relevamiento, Trotta detalló que la evidencia del programa "Cuidar escuelas" es "la evidencia que confirma que las aulas no son un espacio de contagio porque se pueden aplicar los protocolos de distanciamiento físico, de ventilación, con tapaboca e ingreso escalonado", con lo cual reafirmó la continuidad de la "presencialidad cuidada".

No obstante, indicó que, "por supuesto, en situaciones de complejidad (eventualmente) va a haber que tomar alguna decisión restrictiva" pero subrayó que, lo que se está planteando es "que no se comience por la escuela".

"Por eso, ayer, juntamos a todos los ministros de Educación (del país) porque queremos seguir trabajando en las aulas para generar la consciencia en la familia también sobre el aspecto social", apuntó.

En alusión al relajamiento de cuidados en los ámbitos sociales y familiares, Trotta enfatizó que "sí tiene que haber, como se está promoviendo, políticas más recogidas en algunos aspectos pero no comencemos por la escuela, vayamos a donde está el foco".