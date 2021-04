https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 07.04.2021 - Última actualización - 18:46

17:46

Se trata de Yanina Primón, del Complejo Educativo IES. Está internada en el Cullen desde hace una semana. Su estado es delicado.

Abrazo simbólico al Cullen "Fuerza seño Yani", el mensaje de los alumnos del IES para la directora internada grave por covid Se trata de Yanina Primón, del Complejo Educativo IES. Está internada en el Cullen desde hace una semana. Su estado es delicado. Se trata de Yanina Primón, del Complejo Educativo IES. Está internada en el Cullen desde hace una semana. Su estado es delicado.

Yanina Primón es la directora del nivel inicial y la primaria del Complejo Educativo IES (Instituto de Estudios Superiores). Desde hace una semana, la "seño Yani", tal como la identifican los alumnos y padres de la institución, se encuentra internada en la terapia intensiva del Hospital José María Cullen, porque contrajo Covid-19. Su estado actual es estable, aunque delicado.

Toda la comunidad del colegio está pendiente de la docente. Por este motivo, es que entre los padres y sus hijos, o sea los alumnos, organizaron un "abrazo simbólico" al nosocomio santafesino, interviniendo algunas paredes con dibujos de los chicos y sus familias deseándole fuerzas y una pronta recuperación.

Elisa Gorosito es una de las madres que participaron de la iniciativa. "Los padres nos sumamos en compartir nuestra energía y cadenas de oración, y los niños también quisieron participar. Entonces, lo que hicimos fue organizar un abrazo simbólico a través de los dibujos, de las manitos, de los mensajes que ellos mismos hicieron y fuimos colocando alrededor de las paredes del Hospital Cullen".

¿Cómo surgió la idea? Fue una de las consultas que se le realizó a Gorosito. "Particularmente, lo que me pasó a mí es que hablé con mis hijos sobre lo que nos estaba pasando con su directora, y a ellos les nació la necesidad de saber más, sentí que querían acercarse. Me preguntaron dónde estaba, que querían verla. Y como eso no es posible, la manera de acercarlos y conectarlos fue ofrecerles que hagan sus dibujos, que pongan sus manos en algunos carteles y que así iban a llegar a ella".

Primón es la Directora del nivel inicial y también de la primaria. "Pero para nosotros es la 'Seño Yani', que tiene mucha presencia en la vida de ellos. Cuando los venimos a buscar los despide con su nombre, es la que organiza y está en los campamentos, siempre muy presente en todas las fiestas y actividades recreativas que la institución ofrece a las familias del IES".

"Buscamos proteger las paredes del Hospital -aclaró la mamá- no arruinar nada, así que utilizamos cinta de papel, colgamos en los árboles o en algún clavito que encontramos en las paredes".

"Estamos decorando todo para que esos dibujos la envuelvan, lleven su energía y que pronto la podamos tener con nosotros en la escuela", fue el deseo final de Elisa Gorosito.