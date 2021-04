https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 07.04.2021 - Última actualización - 18:25

18:23

Tras la detención de un profesional

Desde el Cemafe aseguran que no hay denuncia contra el odontólogo

Fuentes de la institución aclararon que "no tenemos ningún tipo de denuncia o reclamo verbal ni escrito de alguna situación de maltrato o de violencia de odontólogos".

Un dentista de 41 años que presta servicios en el moderno efector, fue detenido este martes en su casa de Santo Tomé. Crédito: Flavio Raina



Un dentista de 41 años que presta servicios en el moderno efector, fue detenido este martes en su casa de Santo Tomé. Crédito: Flavio Raina

Tras la detención de un profesional Desde el Cemafe aseguran que no hay denuncia contra el odontólogo Fuentes de la institución aclararon que "no tenemos ningún tipo de denuncia o reclamo verbal ni escrito de alguna situación de maltrato o de violencia de odontólogos". Fuentes de la institución aclararon que "no tenemos ningún tipo de denuncia o reclamo verbal ni escrito de alguna situación de maltrato o de violencia de odontólogos".

Tras tomar estado público la detención de un odontólogo de 41 años que se encuentra a cargo de la coordinación de la especialidad en el Cemafe, El Litoral se comunicó con directivos de la institución que aseguraron desconocer lo ocurrido y confirmaron la inexistencia de denuncias en dicho ámbito profesional. "No tenemos ningún tipo de denuncia o reclamo verbal ni escrito de alguna situación de maltrato o de violencia de odontólogos", dijo una alta fuente de la administración del Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe (Cemafe) que pidió reserva de identidad. Asimismo, la fuente hizo referencia a que tomaron conocimiento de la detención este miércoles, a partir dela difusión de la noticia y que el próximo paso a seguir será por la vía administrativa ante el Ministerio de Salud de la provincia, mientras se sustancia el proceso penal. Por otra parte, se informó que el médico "está coordinando el área de odontología" y que según se presume "la situación denunciada podría ser anterior o en otro hospital", dado que también "trabaja en otros efectores". El hombre de 41 años, fue detenido este martes en horas de la tarde en su casa del country Altos de la Ribera, en jurisdicción de Santo Tomé. Fuentes tribunalicias confirmaron que será imputado este jueves, en horario a confirmar, bajo los cargos de "amenazas reiteradas", presuntamente dirigidas hacia dos colegas.