Miércoles 07.04.2021 - Última actualización - 21:02

20:59

La cámara revocó el fallo de primera instancia instancia, dictado por la jueza Marta Yungano en julio de 2019, quien la había condenado a un año de prisión en suspenso.

Estación de subtes de Constitución Casación absolvió a Mariana Gómez del cargo por resistencia a la autoridad y lesiones leves

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por los jueces Horacio Dias, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin, absolvió este miércoles a Marian Gómez de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, de manera que revocó el fallo de primera instancia instancia, dictado por la jueza Marta Yungano en julio de 2019, quien la había condenado a un año de prisión en suspenso.

Los magistrados de la Sala II firmaron por unanimidad la absolución por resistencia a la autoridad y en fallo dividido, por el delito de lesiones leves. Y le dieron la razón a la defensa de Gómez, representada por Lisandro Teszkiewicz, que sostuvo que la condena a esta mujer se daba en el contexto de una “situación estructural de discriminación y menoscabo de sus derechos, en función de su elección sexual”.

“Llevamos cuatro años de proceso porque Mariana es mujer, lesbiana y pobre, sino no hubiera nunca justificado este proceso que se lleva adelante”, remarcó el abogado. El 2 de octubre de 2017 Mariana Gómez consolaba a su esposa, Rocío Girat, mientras fumaban en el domo de la estación Constitución cuando fue arrestada por dos agentes de la Policía de la Ciudad después de que un empleado de Metrovías le pidiera que no fumara allí, aunque no había carteles que indicaran la prohibición.

Esa situación derivó en una acusación contra la mujer por resistencia a la autoridad y lesiones leves, por tirarle del pelo y arrancarle un mechón a la policía Karen Villarreal.