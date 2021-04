Ya existen las tecnologías para construir un Parque Jurásico real

"Quizá 15 años de cría e ingeniería para conseguir especies novedosas superexóticas", explicó Max Hodak, cofundador -junto a Elon Musk- de Neuralink. Más tarde, expresó que la extinción de especies es una excelente razón para aumentar la biodiversidad.

Biodiversity (antifragility) is definitely valuable; conservation is important and makes sense. But why do we stop there? Why don’t we more intentionally try to generate novel diversity?