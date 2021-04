https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 07.04.2021 - Última actualización - 23:40

23:38

Por Precaución

El ex futbolista Jorge "Pipa" Higuaín tiene coronavirus y tuvo que ser internado

El ex defensor y padre del “Pipita” se encuentra estable, según informó su entorno familiar.

El ex futbolista Jorge "Pipa" Higuaín permanecía hoy internado luego de arrojar resultado positivo en coronavirus, aunque su estado de salud es estable y la decisión médica fue por precaución. Fuentes del entorno familiar del padre de Gonzalo y Federico Higuaín, jugadores del Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, confirmaron a NA que el ex defensor de River, Boca y San Lorenzo se encuentra "bien" pese a padecer la enfermedad, dado que su cuadro no sería de gravedad. Jorge Higuaín, de 63 años, además de vestir las camisetas del "Millonario" y el "Ciclón", tuvo pasos por Nueva Chicago, Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata en la Argentina, y por el Stade Brestois 29 de Francia. Fue cuando se desempeñaba en el mencionado equipo francés que nació Gonzalo, ex integrante del seleccionado argentino, River, Milan, Juventus y Nápoli de Italia, Chelsea de Inglaterra y Real Madrid de España, actualmente en Estados Unidos. Con información de NA. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

