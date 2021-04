Un misterioso arcoíris fue captado en Marte por el róver Perseverance: la NASA explicó el fenómeno

Desde que el Perseverance de la NASA llegó a Marte el pasado 18 de febrero para explorar su superficie, no ha dejado de enviar imágenes espectaculares, incluso un 'selfie', de un planeta al que el hombre espera ir en los próximos años. Sin embargo, ha habido una fotografía en concreto que ha dado la vuelta al mundo durante los últimos días. En ella se podía observar una especie de arcoíris que despertó todo tipo de hipótesis en redes sociales.

Debido al revuelo que se produjo, la agencia espacial estadounidense aclaró en su cuenta de Twitter el origen de este fenómeno: “Muchos se han preguntado: ¿Es eso un arcoíris en Marte? No. El arcoíris no es posible aquí. Los arcoíris son creados por la luz que se refleja en las gotas de agua redondas, pero aquí no hay suficiente agua para que se condense, y hace demasiado frío para que haya agua líquida en la atmósfera. Este arco es un destello de la lente”.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW