Segunda ola; nuevo escenario

Restricciones: Santa Fe no hará anuncios hasta no conocer el DNU

La intención es "alinearse" con lo estipulado por el gobierno nacional. Pero no hay certidumbre respecto de en qué distritos se aplicarían las medidas más severas. Por ahora, no había convocatoria para el Comité de Expertos ni intendentes.

La provincia no resolvió aún la manera en la que adherirá al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional, en el que se establecen las nuevas restricciones por el aumento de casos covid. Podrá hacerlo de manera total, o simplemente ciñéndose a algunas de las disposiciones establecidas en esa normativa. "En principio, vamos a estar en línea con Nación, tratando de mantener todas las actividades que sean posibles", dijeron a El Litoral varias fuentes del gabinete. Sin embargo, no habrá certidumbre hasta tanto no se conozca la "letra chica" del DNU nacional. Cuando Alberto Fernández realizaba los anuncios, el gobernador retornaba precisamente de Buenos Aires. Pero no había viajado por cuestiones inherentes a la pandemia, sino para firmar un acuerdo con el titular del Banco Nación. Por eso, anoche se aguardaba la presencia del mandatario para conocer cuáles serían sus instrucciones en la materia. Sin texto La necesidad de conocer con precisión el texto del decreto nacional radica en que según el anuncio presidencial, las medidas se aplicarán de manera diferencial según se encuentre un distrito en zona de "alto o moderado" riesgo epidemiológico. Ni esa condición estaba clara en el gobierno provincial, porque el listado de cinco departamentos del territorio santafesino con semáforo en rojo que se había difundido el fin de semana, se modificó en las últimas horas. ¿Siguen siendo, entonces, Rosario, San Lorenzo, Belgrano, Caseros y Castellanos los departamentos de mayor riesgo, o esa nómina volvió a modificarse? En principio, la provincia reformaría un decreto que ya está vigente – aunque con relativa aplicación- en términos de restricciones a la circulación. Actualmente, se plantea que no se puede transitar de 1.30 a seis de la mañana de lunes a viernes; y de 2.30 a seis durante los fines de semana. Se acotaría el margen de circulación, y la provincia adheriría a la dispuesto por Nación, prohibiendo la circulación nocturna desde la cero hasta las seis de la mañana. Del mismo modo, se sumaría al cierre de los locales gastronómicos a las 23, y a la clausura de casinos, pero siempre con la salvedad de que es preciso determinar si las medidas serán homogéneas para toda la provincia, o diferenciales según el riesgo sanitario de cada región. Agenda Hasta el momento, el gobernador no había convocado al Comité de Expertos, ni aparecían en la agenda reuniones con los intendentes y presidentes comunales. De hecho, el mandatario ratificó sus actividades del día que lo iban a mantener fuera del ciudad de Santa Fe durante prácticamente toda la jornada. Según ese esquema, viajaba a San Javier, Romang y Vera. Sí estaba prevista para media mañana de hoy y de manera virtual, una reunión del Comité de Emergencia por la situación Covid, y que integran representantes de los tres poderes del estado. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

