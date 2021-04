"Loco" Abreu: "Estuve en un 99 por ciento cerca de ser DT de Unión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mantuvo un par de charlas con Martín Zuccarelli y varios estaban convencidos para que fuera el reemplazante de Madelón. "Cuando se iba a sentar con Spahn a hablar de dinero y condiciones, el "Loco" se bajó y decidió seguir en Boston River, allá en Uruguay", reconocen hoy los dirigentes tatengues.

Más de 800 partidos...más de 400 goles. Más de 30 clubes profesionales en 15 países diferentes a sus 44 años, lo que lo hace tirar un dato al aire que sería envidia de cualquier coleccionista en el mundo: "Tengo más de 1.400 camisetas en mi casa". Ese marcaje de tantos clubes lo instaló al "Loco" Washington Sebastián Abreu en el año 2019 como "Record Guinness como el jugador que ha jugado en más clubes de forma profesional (30 equipos diferentes), superando al alemán Lutz Pfannenstiel".

Su última locura se llama Sud América de Uruguay, donde en principio "sólo irá a jugar". ¿Por qué ese "sólo"?: porque dentro de tantas locuras, Abreu fue su propio técnico en Boston River de Uruguay. Claro que esa locura llegó al punto máximo el año pasado: en el partido entre Boston River y Montevideo Wanderers FC, el exjugador (por ese entonces DT del verdirrojo), sacó a un delantero y se metió a jugar por él, al minuto 63 de juego. Robert Flores fue el hombre que salió del campo de juego en sustitución del "Loco" Abreu, quien portó la camiseta número 13 en ese compromiso.

Jugó dos Mundiales, tres copas América y fue campeón de una con la celeste. Hoy, desde Montevideo, con el querido Marcelo Saralegui como "productor" y camino al entrenamiento, dialogó con el programa ADN GOL (96.7) y se despachó con una frase inesperada.

-Loco, ¿alguna vez estuviste cerca de venir a jugar a Colón o a Unión?

-Antes que agarre el Vasco Azconzábal, cuando salió Madelón, estuvimos a un 99 por ciento de asumir como entrenador de Unión. Yo estaba con un tema personal, fue justo en la pandemia, además estaba en el proyecto de Boston River acá en Uruguay que me generaba cierta duda en lo humano jugar cuatro fechas, que todo se suspenda y tenerme que ir. No me sentía a gusto dejando el club de esa manera.

A partir de esa frase "bomba", El Litoral lo pudo corroborar: Martín Zuccarelli mantuvo tres charlas a fondo, con el aval de Luis Spahn. Encajaba el proyecto del "Loco" para lo que Unión quería, post salida de Madelón. "Cuando Luis se iba a sentar a discutir el dinero del contrato, el Loco Abreu se bajo solito desde Montevideo para seguir en Boston River. Es tal cual como lo cuenta, estuvo muy cerca de ser el DT de Unión cuando se fue Madelón", confió a este diario una fuente rojiblanca.

-¿Qué sentiste cuando te enteraste que murió Diego?

-La primera sensación sobre la muerte de Maradona es que era una noticia errónea, que lo iban a desmentir. Diego nos había acostumbrado a pasar una gran cantidad de situaciones adversas y siempre salía adelante.

-¿Qué valor tiene para vos tu Récord Guinness: más de 30 clubes profesionales?

-Con la pandemia salieron muchos datos concretos que uno no los tenía presente, como lo del Récord Guinness ése o ser el segundo mayor goleador del fútbol uruguayo. Son cosas que no las busqué, uno trata de aprovechar el privilegio de hacer lo que muchos quieren pero pocos logran: poder vivir del fútbol.

"Jugué contra Maradona un Boca-San Lorenzo, cuando llegué al fútbol argentino a mediados de los '90. Tengo la camiseta de ese día y una de Showball en México. Las dos ya están encuadradas, es mi recuerdo viviente de Diego en casa".

Sebastián "Loco" Abreu, futbolista uruguayo