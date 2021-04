https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 08.04.2021 - Última actualización - 14:27

14:26

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Llegan cartas

Al Servicio de Terapia Intensiva Covid del Hospital Cullen

DR. ENRIQUE ESTRADA

Con mucho respecto y admiración quiero expresar mi agradecimiento al Servicio de Terapia Intensiva Sector Covid del Hospital José María Cullen de Santa Fe.

En especial a los médicos, enfermeras y mucamas que durante los 15 días que estuve internado, me prodigaron atención profesional y contención humana, los dos pilares fundamentales que me ayudaron a sobrellevar mi enfermedad.

Hoy ya repuesto y en mi casa, siento la necesidad de expresarles mis más sincero agradecimiento.

****

Doloroso pero real

MIGUEL JUAN

"Hace unos días, leyendo en el diario, no con sorpresa pero sí con inmensa tristeza me entero de lo que pasa en la otrora hermosa y pujante ciudad de Concordia (Entre Ríos), con un índice de pobreza asombroso: 49.5 por ciento. No quiero ser extenso, 'Lo bueno, si es breve, doblemente bueno'. Nativo de esa ciudad es el dos veces gobernador de dicha provincia Jorge Busti y además el varias veces intendente y también el no menos conocido y ultra potentado el 'Choclo' Alasino ex senador, diputado... etc... ¡¿Cómo es posible que con semejantes políticos esa ciudad haya retrocedido tanto?! Para mí, es simple: aplicaron la teoría de 'cuanto peor, mejor...'; para los populistas que explotan a la perfección la usina de pobres, los que con un plan social son los rehenes en las urnas... Doloroso pero real... Gracias".

****

Varado en Paraguay

SIRIO FILIPPI

"Soy un santafesino viviendo en Paraguay, desde 2018, en la ciudad de Salto del Guairá. El 28 de marzo nació mi hijo en Santa Fe, quien está en Neo desde entonces y Migraciones no me autoriza a ingresar a la Argentina. Los medios están tocando el tema: santafesinos varados. Tal vez pueda servir para muchos mi situación; que el diario pueda hacernos una nota al respecto a quienes estamos en situaciones similares".

****

Un pedido reiterado durante meses

VECINOS DE 4 DE ENERO AL 2900

"Reiteramos nuestro reclamo por falta de luz a mitad de cuadra. El número de reclamo es 12855. Pasan los meses y meses y no obtenemos respuesta. Llevamos más de un año sin luz. Solo cambio de número de reclamo. ¡¡¡Es realmente INCREÍBLE!!! Nuevamente Gracias!!!".

****

Bv. French: una travesía peligrosa

ANTONIO

"Intendente Jatón, ¿anduvo por Bv. French? Pase y vea los problemas que tiene. Lomos de burro, construidos con adoquines, destrozados, a los que algún buen vecino le ha colocado escombros. A la vía, hay que cruzarla por el centro si no quiere romper el vehículo. Además, existen esas tapas de hierro redondas, que están 10 cm más bajas que el nivel del asfalto. Realmente, muy peligroso. Puede ocurrir un accidente. Solucione todo esto. Además, Santa Fe crece al norte, señor intendente, como es sabido. Todos esos barrios nuevos necesitan una salida asfaltada, que se comunique con calle Sarmiento, que es por donde entra la Línea 8. Para no dar vuelta por la peligrosa Aristóbulo del Valle. Gracias por el espacio".

****

El lema preferido

UN LECTOR

"Después de haber vivido 80 años y padecido el Rodrigazo, la hiperinflación, a los Kirchner, a Macri y a algún otro... solamente digo: parece que el lema preferido de nuestros políticos es '¿para qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal?' Muchas gracias".

****

Consejos de vida

MARIO PILO

"Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte. Pero di tu verdad, tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, son vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque humilde es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas, pero no por eso te vuelva ciego para la virtud que existe. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes, la vida está llena de heroísmos. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda que también puede haber virtud en el silencio, junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí y que te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios de cualquier modo que lo concibas, y cualquiera sean tus trabajos y aspiraciones mantente bien en la ruidosa confusión, con paz en tu alma. Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, éste sigue siendo un mundo hermoso. (Tomado de un escrito anónimo del 1600, llamado Desiderata)".