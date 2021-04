https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuenta regresiva para Tokio Germán Chiaraviglio: "Mi hija hace que todo valga la pena" El atleta competirá este sábado 10 de abril en el Campeonato Nacional de Mayores en Concepción del Uruguay que otorga un puntaje significativo para la clasificación a los Juegos Olímpicos.

Por Fabiana García

Con 34 años, Germán Chiaraviglio buscará este fin de semana retener su título de campeón nacional de salto garrocha, un logro que ha repetido en trece ediciones consecutivas desde 2004. Viene con un muy buen envión tras su actuación en el Primer Grand Prix Sudamericano, donde ganó con 5 metros 60 centímetros. Sin embargo, cuando solo debía focalizarse en la competencia, cargó con una enorme repercusión por algo que él no hubiera querido atravesar, la situación del Centro de Alto Rendimiento "Pedro Candioti".

"Me duele ser noticia por el CARD; pero quise dar a conocer algo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Me encantaría ver el Card abierto los fines de semana y con un buen mantenimiento para aquel que necesite entrenar, sea atleta o una persona común que quiera tener el esparcimiento de correr".

El atleta atravesó un mal momento el sábado pasado cuando fue a entrenar al CARD, ya que se encontraba en Santa Fe y debía realizar un entrenamiento de técnica y tuvo que abandonar el predio, porque no hay autorización para entrenar el fin de semana.

"Me tomé unas horas para escribir el posteo, no quise hacerlo tras el momento que viví, solo hablar desde mi lugar porque lo que hago es mi trabajo y para mí era un día laboral normal. Y lo demás fue visibilizar algo que está como está y esto es algo que viene de largo tiempo y varias gestiones", dijo el atleta desde Concordia.

"Sobre esto era algo que siempre debatíamos con mi viejo (Guillermo Chiaraviglio) porque él siempre se angustiaba por el tema de mantenimiento y actuaba de manera mas impulsiva. Yo le decía que no es la forma porque las palabras caen mal. Creo que lo importante es que se vea, no atacar a nadie. en ese juego no quiero entrar".

Chiaraviglio insiste en que quería hablar de otras cosas: de sus inminentes proyectos, de los enormes desafíos que tendrá para llegar a Tokio, "Los Juegos de la Pandemia".

"Con esta gestión de Claudia Giaccone (Secretaria de Deportes de la Provincia) tengo un buen diálogo, y eso lo valoro porque con la gestión anterior nos costaba mucho. Aunque en mi caso estoy a tres meses de un juego olímpico y a veces el diálogo solamente no resuelve problemas. Sinceramente espero que algo mejore".

"Los atletas santafesinos somos escuchados, sabemos que hay gestiones, pero llega el momento en que no es suficiente, porque se necesita un colchón que esté en buenas condiciones para progresar en una prueba, donde la altura es fundamental", manifestó Germán.

Chiaraviglio no fue el único que dijo lo que se tenía que decir, varios atletas refirieron a la situación con las mismas intenciones de salvaguardar un lugar que tanto significado tiene para el atletismo provincial, pero la trascendencia de Chiaraviglio, finalista en los últimos Juegos Olímpicos, instaló el tema con la presión que le supone al atleta. Pero como el dijo "le puso el cuerpo".

El desafío de viajar

El atleta comentó que llegó a un punto de su vida donde ya estaba un poco cansado de viajar. Entrené varios años en San Pablo y elegí estar más cerca y Concordia fue un lugar óptimo, por tener condiciones de infraestructura y también porque está Javier Benítez, con quien podía desarrollar mi entrenamiento.

"Pero vuelvo muy seguido a Santa Fe y mi lugar de entrenamiento es el CARD. Estuve alquilando un departamento en Concordia para poder estar cómodo con mi familia, ya que como todos saben fui padre, que es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, y los tres estábamos acá mientras entrenaba", comentó el atleta.

Finalizado el Campeonato Nacional, Chiaraviglio viajará a Los Ángeles, donde tendrá una serie de competencias del 15 al 26 de abril y donde piensa adquirir nuevas garrochas con inversión de la CADA y el Enard. "Este viaje implica una logística tremenda en tiempos de Pandemia , con vuelos que se cancelan, pero es lo que necesito para buscar mi nivel".

“Estos Juegos van a ser muy raros”

La euforia y el calor de los Juegos de Río de Janeiro quedarán como totalmente opuestos a los que se espera para Tokio 2021, sin público, con muchas restricciones y delegaciones reducidas al límite. "Serán Juegos raros, con una desigualdad en la preparación, con vacunados y no vacunados", opinó Germán.

"Considero se hacen estos Juegos para evitar perder una generación olímpica, que sucedería si ocurre un plazo de 8 años sin Juegos. Pienso en que toda la comunidad olímpica va a tener que adaptarse a protocolos muy estrictos, la vida en la Villa tendrá restricciones".

Germán viajó a Concepción para competir en el Nacional, allí estará como en el Grand Prix con su familia, Pia y Ambar su hijita. "Fue muy lindo subir al podio del Grand Prix con Ámbar, mi hija hace que todo valga la pena y estar en familia en una pista de atletismo me pone muy feliz".