Jueves 08.04.2021 - Última actualización - 17:15

Incertidumbre en la provincia

Advierten que no está garantizada la provisión de GNC a partir de mayo

El 90% de las 150 estaciones que despachan ese combustible en el territorio provincial no firmó los contratos que le aseguran el despacho más allá del 30 de abril. Denuncian maniobras especulativas de sus proveedores y abren el paraguas por posibles aumentos al usuario final.

En la provincia hay un total de 150 estaciones de servicio, 15 de las cuales pertenecen a la red de YPF. El resto abarca un amplio abanico de pymes familiares. Crédito: Archivo



