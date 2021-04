https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No le alcanzó en el final

Liga Argentina: Colón cayó con Villa San Martín

Por una nueva fecha de la segunda división del básquet argentino, el sabalero no pudo ante los chaqueños. El estadounidense Dmonta Harris fue el goleador del partido.

En cancha de Echagüe, cancha donde se realiza la tercera sede de la Liga Argentina, Colón perdió ante Villa San Martín 94 a 84. Dmonta Harris, con 20 tantos, fue el máximo anotador del encuentro.



El conjunto que dirige De Cecco tuvo un buen primer tiempo, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo, pero en el final del segundo parcial los chaqueños lograron irse al descanso con cinco puntos de diferencia, tanteador que extendió durante el tercer cuarto.

Los últimos diez minutos de juego el rojinegro intentó acercarse al rival, pero la solidez de los comandados por Castro no permitió al sabalero llevarse el partido.

Tras el final del encuentro, el entrenador de Colón Ricardo De Cecco, analizó el partido frente a Villa San Martín “Competimos bien, sobre todo en el primer tiempo. Estoy conforme con la actitud y que el equipo pueda competir, todavía nos faltan algunas cosas. Hay que seguir alimentando la confianza, estábamos intentando ganar un juego y lo hicimos y ahora nos quedan dos partidos y tenemos que seguir buscando de volver a competir y ganar otro juego”.

Síntesis Colón: Ríos 11, García 15, Carnovale 5, Fernández 2, Brodsky 0, Bombino 19, Gutiérrez 6, Duarte 6, Ramos 0 y Harris 20. DT: R. De Cecco

Villa San Martín: F. Vieta Stchina 18, Cabrera 18, Pérez Douthat 0, Franco Vieta Stechina 17, Fernández 2, Romero 13, Picton 12, Barroso 6 y Waters Anton 8. DT: C. Castro



Parciales: 22 – 22, 37 – 42 y 60 -71.

Árbitros: Chávez, Lorenzo y Anselmo.

Cancha: Luis Butta

