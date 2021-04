https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 08.04.2021 - Última actualización - 20:08

La versión comenzó a circular en las últimas horas y sacudió la tranquilidad del mundo cremoso. El DT reconoció que hubo sondeos a su representante y no le cerró las puertas a una salida si hay una propuesta económica atractiva.

El técnico admitió contactos ¿Walter Otta deja Atlético y se va al Santo tucumano? La versión comenzó a circular en las últimas horas y sacudió la tranquilidad del mundo cremoso. El DT reconoció que hubo sondeos a su representante y no le cerró las puertas a una salida si hay una propuesta económica atractiva. La versión comenzó a circular en las últimas horas y sacudió la tranquilidad del mundo cremoso. El DT reconoció que hubo sondeos a su representante y no le cerró las puertas a una salida si hay una propuesta económica atractiva.

Juan Carlos Scalzo

El presente del cuadro rafaelino en el campeonato es absolutamente mediocre, al punto de no haber ganado en las cuatro primeras fechas, y el entrenador todavía no le encuentra la vuelta a un equipo que sea ha renovado en gran parte y hasta el momento las caras nuevas no han mostraron estar a la altura de los que se fueron.



La pérdida de jerarquía y experiencia por ahora se hace sentir y el trabajo de la conducción técnico se tiene que redoblar para tratar de encontrar respuestas en el funcionamiento, algo que aún no muestra señales alentadoras y debe inquietar al técnico, a pesar de que manifestarse confiado en revertir la situación.

Más allá de estas consideraciones, Otta no pierde oportunidad de comentar que se encuentra muy a gusto en Atlético, pero también deja en claro que no descarta la posibilidad de una partida si aparece una oferta económica interesante.



Cambios en el “Ciruja”



Por su trayectoria y conocimiento de la principal categoría del ascenso argentino siempre está en la mira de los más importantes clubes y más aún en aquellos grandes de la división que están en apuros, pero quieren apostar a un proyecto serio de largo plazo, situación en la que está el Ciruja tucumano.



La imagen que dejó el Santo el último fin de semana contra Atlanta fue la gota que rebasó el balde y la nueva dirigencia decidió dar un golpe de timón. Y no es para menos porque el albirrojo del Jardín de la República lleva 11 partidos sin ganar, si se toman en cuenta los partidos disputados en el Reducido, la Copa Argentina y el actual torneo (3 empates y una derrota).



El pasado lunes, se tomó la decisión y le fue comunicada a la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez, una desvinculación que se produjo en buenos términos.

Sin perder tiempo la directiva comenzó una maratón de contactos y recibió varias carpetas con currículums para encontrar al nuevo entrenador, pero no quieren dar un paso en falso por el apuro y se tomarán su tiempo para achicar el margen de error.





Danza de nombres



Como era de esperar, la danza de nombres está a la orden del día, a pesar de que por boca del presidente, Rubén Moisello, solo se conoció que no apuntan a un técnico con pasado en la institución y entre los que pican en punta algunos están sin trabajo y otros tienen club, pero han hecho saber su intención de ponerse el buzo de DT del Santo.





Sin que se lo mencione, trascendió con fuerza que entre los que tienen más chances está Walter Otta y el rumor provoca intranquilidad en Atlético porque su partida generaría un dolor de cabeza para encontrar alguien de sus mismas cualidades y que encaje en el plan futbolístico trazado por la dirigencia.





Y lo que en un principio solo fue una versión, más tarde fue confirmado por el propio técnico, quien admitió el contacto desde San Martín de Tucumán con su representante, pero dejó en claro que con él nadie se había comunicado.





Ante la consulta del portal paloygol.com.ar, Otta señaló que para irse de la Crema “debe haber una propuesta muy buena en lo económico, ya que estoy muy feliz en el club”.





“A no ser que haya algo que cambie mi vida desde lo económico, ahí lo pensaría, pero estoy contento acá. Obviamente que todos queremos crecer desde lo económico pero debe ser algo muy muy bueno, sino es difícil que me vaya”, aseguró el DT.





Según los medios tucumanos, los otros firmes candidatos para suceder a la dupla Orsi-Gómez son: Sergio Vázquez, Gustavo Álvarez y Pablo De Muner.