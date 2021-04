Sin romper nada se llevaron una caja fuerte con pesos, dólares y euros de la casa de una jueza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por el momento no hay pistas concretas para dar con el autor del hecho. El fiscal ordenó recabar grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

Por Gustavo Capeletti

En la jornada del miércoles, en un horario que no se puede precisar por el momento, amigos de lo ajeno ingresaron al domicilio de la jueza Civil y Comercial de Vera y sustrajeron una caja fuerte con dinero en su interior.

La investigación del caso quedó a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, que por estar horas está abocada a la tarea de recolectar grabaciones de las cámaras de seguridad de comercios y casas vecinas, puesto que la vivienda de la víctima no cuenta con ese dispositivo de seguridad.

Lo llamativo del suceso es que los ladrones no produjeron ningún tipo de daño material para acceder al lugar donde estaba resguardada la caja fuerte móvil. Esto significa que entraron, tomaron el botín y huyeron de la casa de familia de la Dra. Jorgelina Yedro, ubicada en la zona de San Martín al 2000, pleno centro de la ciudad.

La pesquisa es orientada por el fiscal Nicolás Maglier. El representante del Ministerio Público de la Acusación dijo que "estamos hablando de un robo de una suma importante de dinero".

El funcionario acotó que "concretamente no hay sospechas firmes sobre alguien; pero sí un cuadro de situación de personas que podrían haber tenido acceso. El domicilio no cuenta con cámaras de seguridad. Yo solicité a la policía que recaben todas las grabaciones que podrían haber sido obtenidas por las cámaras zonales para ver si podemos identificar a una persona, porque hasta ahora tenemos, en principio, un hurto porque no hay forzamiento de nada".

Luego, precisó que "el dinero estaba contenido en una caja fuerte móvil y alguien se llevó la caja fuerte". Lo cierto, agregó, es que "hubo secuestro de varias filmaciones de cámaras de seguridad que podrían, no ya de forma directa, darnos una idea secuencial de cómo ocurrió el hecho con alguna imagen reveladora como para identificar a alguien".

Ese procesamiento de las imágenes por el margen temporal abarcado va a llevar todo el fin de semana, así que "esperemos tener algún tipo de noticia positiva hacia el día lunes", manifestó.

Respecto de las hipótesis que se manejan en cuanto a la autoría del hurto, el fiscal Maglier se mostró cauto: "En el esquema actual no tenemos ningún tipo de sospechas serias sobre nadie a partir de algún elemento concluyente. Continuamos con la investigación y esperamos que las grabaciones nos de algún elemento, algún indicio o algo que pueda direccionarnos a identificar a alguna persona".

Por último, confirmó que se sustrajo, según la denuncia, moneda nacional, dólares y euros, aunque se excusó de revelar el monto total.