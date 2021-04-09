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Viernes 09.04.2021 - Última actualización - 4:07
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Inferiores de Liga Santafesina

Récord de goles en la tercera jornada

Los festejos van en aumento. Cumplidas tres fechas, los resultados marcan el rumbo de los candidatos. Aquí los resultados en cada una de las categorías. 

Capitanes junto a los árbitros. Crédito: Flavio RainaCapitanes junto a los árbitros.
Crédito: Flavio Raina

Capitanes junto a los árbitros. Crédito: Flavio Raina



Inferiores de Liga Santafesina Récord de goles en la tercera jornada Los festejos van en aumento. Cumplidas tres fechas, los resultados marcan el rumbo de los candidatos. Aquí los resultados en cada una de las categorías.  Los festejos van en aumento. Cumplidas tres fechas, los resultados marcan el rumbo de los candidatos. Aquí los resultados en cada una de las categorías. 

5ta División

EL CADI 1-0 VECINAL GÁLVEZ

DEP. SANTA ROSA 0-1 DEP. AGUA FC

LA PERLA 2-5 BELGRANO

SAN CRISTÓBAL 1-1 EL QUILLÁ

C. EX CADETES 0-5 CICLÓN RACING

DON SALVADOR 0-1 ATENAS

UNIÓN 7-2 LOYOLA

EL POZO 0-3 SANJUSTINO

COSMOS FC 5-0 NACIONAL

PUCARÁ 1-0 ALTO VERDE

LAS FLORES II 4-0 N. HORIZONTE

INDEPENDIENTE 0-4 ARGENTINO

GIMNASIA 1-1 NEWELL´S

GUADALUPE 5-0 LOS PIRATITAS

PEÑALOZA 2-3 LOS CANARIOS

NOBLEZA 1-3 COLÓN SJ

UNIVERSIDAD 1-5 COLÓN

 

Pucará trabaja para crecer en las inferiores. Foto: Flavio Raina

 

6ta División

EL CADI 7-0 VECINAL GÁLVEZ

SANTA ROSA 7-1 DEP. AGUA FC

LA PERLA 5-2 BELGRANO

SAN CRISTÓBAL 2-4 EL QUILLÁ

C. EX CADETES 0-5 CICLÓN RACING

DON SALVADOR 2-1 ATENAS

UNIÓN 11-0 LOYOLA

EL POZO 0-2 SANJUSTINO

COSMOS FC 1-1 NACIONAL

PUCARÁ 4-1 ALTO VERDE

LAS FLORES II 0-1 N. HORIZONTE

INDEPENDIENTE 1-1 ARGENTINO

GIMNASIA 0-0 NEWELL´S

GUADALUPE 3-3 LOS PIRATITAS

PEÑALOZA 2-6 LOS CANARIOS

NOBLEZA 0-1 COLÓN SJ

UNIVERSIDAD 0-4 COLÓN

 

 

7ma División

EL CADI 8-0 VECINAL GÁLVEZ

SANTA ROSA 1-0 DEP. AGUA FC

LA PERLA 4-0 BELGRANO

SAN CRISTÓBAL 1-0 EL QUILLÁ

C. EX CADETES 0-19 CICLÓN RACING

DON SALVADOR 2-0 ATENAS

UNIÓN 12-0 LOYOLA

EL POZO 2-1 SANJUSTINO

COSMOS FC 2-1 NACIONAL

PUCARÁ 2-4 ALTO VERDE

LAS FLORES II 5-0 N. HORIZONTE

INDEPENDIENTE 1-1 ARGENTINO

LA SALLE A. CABRERA

GIMNASIA 3-0 NEWELL´S

GUADALUPE 1-1 LOS PIRATITAS

PEÑALOZA 0-5 LOS CANARIOS

NOBLEZA 2-5 COLÓN SJ

UNIVERSIDAD 1-3 COLÓN

 

8va División

DEP. AGUA FC 3-1 SANTA ROSA

BELGRANO 1-6 LA PERLA

EL QUILLÁ 3-0 SAN CRISTÓBAL

ATENAS 1-0 DON SALVADOR

LOYOLA 3-6 UNIÓN

SANJUSTINO 4-3 EL POZO

NACIONAL 0-2 COSMOS FC

ALTO VERDE 1-3 PUCARÁ

N. HORIZONTE 2-2 LAS FLORES II

ARGENTINO 1-1 INDEPENDIENTE

A. CABRERA 3-2 LA SALLE

NEWELL´S 0-1 GIMNASIA

LOS PIRATITAS 2-0 GUADALUPE

LOS CANARIOS 4-1 PEÑALOZA

COLÓN SJ 2-1 NOBLEZA

LOS JUVENILES 0-1 BANCO

COLÓN 1-1 UNIVERSIDAD

 

9na División

DEP. AGUA FC 1-5 SANTA ROSA

BELGRANO 1-2 LA PERLA

EL QUILLÁ 7-0 SAN CRISTÓBAL

ATENAS 0-0 DON SALVADOR

LOYOLA 1-11 UNIÓN

SANJUSTINO 7-0 EL POZO

ARROYO LEYES 0-2 ATENEO

NACIONAL 2-3 COSMOS FC

ALTO VERDE 1-2 PUCARÁ

N. HORIZONTE 4-1 LAS FLORES II

ARGENTINO 2-2 INDEPENDIENTE

A. CABRERA 1-1 LA SALLE

NEWELL´S 2-2 GIMNASIA

LOS PIRATITAS 2-5 GUADALUPE

LOS CANARIOS 4-1 PEÑALOZA

COLÓN SJ 1-0 NOBLEZA

LOS JUVENILES 4-0 BANCO

COLÓN 6-0 UNIVERSIDAD

 

10ma División

DEP. AGUA FC 2-2 SANTA ROSA

BELGRANO 1-3 LA PERLA

EL QUILLÁ 6-0 SAN CRISTÓBAL

ATENAS 4-1 DON SALVADOR

LOYOLA 1-11 UNIÓN

SANJUSTINO 0-1 EL POZO

ARROYO LEYES 0-1 ATENEO

NACIONAL 1-6 COSMOS FC

ALTO VERDE 0-2 PUCARÁ

N. HORIZONTE 1-0 LAS FLORES II

ARGENTINO 3-0 INDEPENDIENTE

A. CABRERA 2-1 LA SALLE

NEWELL´S 0-1 GIMNASIA

LOS PIRATITAS 2-5 GUADALUPE

LOS CANARIOS 3-1 PEÑALOZA

COLÓN SJ 1-0 NOBLEZA

LOS JUVENILES 1-2 BANCO

COLÓN 9-0 UNIVERSIDAD

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