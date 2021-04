Nico Hülkenberg, piloto reserva en Aston Martin

El equipo de Fórmula Uno, Aston Martin, confirmó a Nico Hülkenberg como piloto de reserva para la temporada que comenzó hace dos semanas y que se prepara para el próximo Gran Premio en Imola.

La escudería que cuenta como titulares a Sebastian Vettel y Lance Stroll ha decidido oficializar al alemán en caso de algún inconveniente “En primer lugar, es genial firmar este acuerdo con mucha antelación. ¡El año pasado no tuve tanto tiempo para prepararme antes de subirme al coche! Estoy muy contento de volver a trabajar con este equipo, con el que he conducido muchas veces durante mi carrera. Obviamente, espero que Sebastian y Lance disfruten de una temporada sin interrupciones este año, pero el equipo sabe que puede confiar en mí para intervenir y hacer un excelente trabajo, y estoy completamente preparado para asumir ese desafío” expresó Hülkenberg.

Por su parte, el director ejecutivo Otmar Szafnauer señaló “Estamos encantados de poder dar la bienvenida a Nico al equipo de manera oficial, como piloto de reserva y desarrollo del equipo Aston Martin Cognizant Formula One. En estos tiempos difíciles, el requisito de un piloto reserva capaz y experimentado es especialmente importante. Nico demostró el año pasado que podía subirse al coche y rendir magníficamente en cualquier momento; ahora, con un margen adicional para la preparación y la integración, sabemos que podemos confiar en que Nico hará un excelente trabajo”.

