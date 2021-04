https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 09.04.2021 - Última actualización - 9:28

9:26

Nacionales

En Córdoba ya rige la restricción de circulación entre las 0 y las 6 horas

A partir de este viernes a la medianoche, la provincia se adhiere al decreto nacional que no permite las actividades no esenciales. La medida será, al menos, hasta el 30 de abril.

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, en reunión con las autoridades provinciales. Crédito: Prensa Gobierno de Córdoba



