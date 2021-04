https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No aprende

En una semana dio positivo de alcoholemia dos veces y en la segunda ''rompió'' el aparato

Un conductor había sido interceptado en la localidad entrerriana de María Grande con 4,96 de alcohol en sangre. Tras pagar la multa y retirar el automóvil, volvió a realizar un test que arrojó un valor superior a 5 gramos, el cual no se pudo definir con exactitud.

Luego de ser multado el pasado 1 de abril por conducir con 4,96 gramos de alcohol en sangre, un conductor de la localidad entrerriana de María Grande pagó la respectiva multa y a las 48 horas de retirar el vehículo, dio positivo nuevamente. Tenés que leer Un hombre conducía con 4,96 gramos de alcohol en sangre En esta segunda ocasión, el hombre oriundo del departamento Paraná superó los límites y el alcoholímetro indicó la palabra ‘’LOW’’, la cual aparece cuando el examen presenta valores superiores a 5 gramos, algo que el aparato ya no es capaz de medir. Al parecer, la multa de $ 8.000 no generó conciencia en este ciudadano de 34 años que redobló la apuesta. Ahora el automóvil Renault Clío fue trasladado al Playón Municipal a disposición del Juzgado de Faltas de María Grande, a la espera de las medidas que se tomen al respecto de este conductor. El auto protagonista del insólito hecho.

Foto: Policía de la provincia de Entre Ríos El jefe de Comisaría María Grande, Walter Ziegler detalló: "a las 1:00 de este viernes, en ocasión de estarse llevando a cabo un control vehicular en conjunto con el Cuerpo de Inspectores del municipio, tras constatar la regularidad de la documentación exigible, se procedió a someter al conductor al test de alcoholemia’’. Respecto al control realizado en la calle Perlestein, Ziegle indicó: "Dicho procedimiento contó con la presencia de familiares del infractor, quienes lo trasladaron del lugar".

