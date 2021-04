Por una denuncia de acoso, separaron al jefe de Vialidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La presentación fue radicada por una empleada del sector Ordenanza. El organismo vial decidió correrlo del puesto provisoriamente, hasta tanto se determine su situación judicial.

Gustavo Capeletti

La conducción de Vialidad Provincial resolvió separar provisoriamente de su puesto al frente de la Zona VIII con asiento en Vera al arquitecto C.M., hasta tanto se aclare la situación respecto de una denuncia penal en su contra por acoso.

La medida fue confirmada por funcionarios de la repartición provincia. "La resolución es provisoria", aclararon, y consignaron que hasta que se determine su situación judicial cumplirá tareas en el área de Obras.

La resolución llega después de que el 28 de enero pasado una empleada que presta servicios en la delegación Vera denunciara a su jefe por "acoso laboral y sexual", según consta en la presentación radicada ante la Unidad Fiscal Vera.

Esta mujer, identificada por sus iniciales como M.L.C., con tareas de ordenanza desde su ingreso al organismo vial en 2011, hizo constar en su presentación judicial que, supuestamente, "desde el primer día en Vialidad me acosa sexualmente".

Sobre ese punto, agregó que "todo comenzó cuando era jefe de Técnica" y que "los primeros acosos se referían a la ropa que yo usaba". "Me decía cosas como 'qué lindo que te queda el jean' sin importar quien estuviera presente", aseguró.

"Pudor y vergüenza"

"Todo esto causaba en mí mucho pudor y vergüenza y me comenzó a dañar psicológicamente", refirió, y expuso que "me realizaba insinuaciones o invitaciones a salir, a lo cual yo me negaba porque siempre estuve en pareja y jamás le di lugar para que interpretara nada de mí".

M.L.C. había, primeramente, presentado una denuncia ante Vialidad el 4 de octubre pasado que dio lugar al inicio de una investigación administrativa en la que intervino el área de Recursos Humanos, que se encarga de las situaciones de acoso laboral y de violencia de género.

Luego, hubo un intento de mediación para tratar de solucionar la situación, pero el jefe "no solamente no aceptó conciliación alguna ni su responsabilidad en los hechos", y "redobló la apuesta y me dijo 'cuando vuelvas a trabajar ya no va a ser lo mismo'", relató la denunciante.

Dijo asimismo que "contrató una empresa privada para realizar la limpieza, y a mí me obligada a quedarme sentada toda la mañana. Me humillaba, me hacía sentir una basura".

Testigos

Para dar sustento a sus dichos ofreció de testigos a compañeros de trabajo, pero al momento de declarar sus pares desconocieron que los hechos hayan sucedido como los describió en su exposición ante sede fiscal.

Desde Vialidad indicaron que la investigación interna que se llevó adelante arrojó como resultado que estaban dadas todas las condiciones para que M.L.C. vuelva a trabajar. Ante esa circunstancia, en su rol de jefe C.M. la intimó para que se presentara en su lugar de trabajo, pero esa orden superior no fue atendida por la empleada que continuó con carpeta médica.