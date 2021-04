https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Continúa en Paraná el juicio por jurados al hijo de una ex jueza por el femicidio de su novia

Se trata de la causa en la que Jorge Julián Christe es acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo de su ex pareja Julieta Riera.

Un jurado popular continuará este viernes escuchando testimonios en el marco del juicio que se inició al hijo de una exjueza acusado por el femicidio de su novia, Julieta Riera, ocurrido hace un año en Paraná, y en el que el fiscal indicó que el imputado golpeó y luego arrojó a la víctima desde el octavo piso. Durante la primera jornada declararon policías que intervinieron, empleados y vecinos del edificio donde la joven convivía con Jorge Julián Christe de 31 años, acusado de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido perpetrado mediando violencia contra la mujer". Tenés que leer Buscan a María de los Ángeles Gómez, desaparecida en Paraná

En los alegatos de apertura, apuntó a que la hipótesis de la defensa es "una absoluta y rotunda fantasía" y pidió que el jurado dicte "un veredicto de culpabilidad como única solución posible", lo que adhirió la querellante Corina Beisel. Por su parte, los abogados defensores, Ladislao Uzin Olleros y Franco Azziani, se "solidarizaron con el dolor de la familia de Riera", y expresaron que las teorías de la fiscalía y querella "son débiles", que Christe "no es un macho violento", como lo acusa el fiscal, y que "fue un accidente". Facundo Yair González, vecino del sexto piso, recordó que esa noche escuchó "entre las 2:35 y 2:45 horas una fuerte caída, y un gemido de queja de una mujer después del fuerte ruido". Tenés que leer Entre Ríos indicó que garantizará las clases presenciales y la actividad económica También dijo que la joven "no era una chica de hablar, siempre andaba con la cabeza cabizbaja, nunca estaba sola, siempre con Christe", y afirmó que en reiteradas oportunidades la vio "con moretones, he escuchado peleas y platos que se rompen". "Si pudiera volver el tiempo atrás daría aviso de la violencia y las agresiones, y quizás no estaría sentado acá hoy", concluyó. El subcomisario Guillermo Silaur recordó que Christe apareció en sede policial y dijo que "se había caído la suegra en el balcón", pero cuando llegaron al edificio en el ascensor contó que "no había sido su suegra sino su novia". Remarcó que el día del hecho, a Christe lo notó "nervioso", que "hacía fuerza para llorar, pero no lloró" y aseguró que en un momento "quiso tirarse del balcón", por lo que tuvieron que llevarlo a la entrada del edificio". Christe está con prisión preventiva desde mayo del 2020, aunque cuatro meses después, la vocal de Juicios y Apelaciones Carolina Castagno le otorgó arresto domiciliario, que cumple en un departamento en calle San Martín al 300, bajo la custodia de su madre, la exjueza en lo Civil y Comercial Ana María Stagnaro. Esta decisión fue repudiada públicamente por asambleas, organizaciones y diferentes espacios de Entre Ríos que consideraron que la vocal actuó "sin perspectiva de género" y que el fallo estuvo "amparado en el poder de ese sistema y en los privilegios de clase" del detenido. Con información de Télam.

Atención para mujeres en situación de violencia Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano

