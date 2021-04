https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 23 de abril será la audiencia pública virtual

La Epe necesita $ 9.261 millones para poder equilibrar sus costos

La Empresa Provincial de la Energía propondrá un aumento que no superará el porcentaje de la paritaria estatal santafesina, del 35%. Se especula con un 30%. Su pedido de recomposición tarifaria se ocupa de señalar a cuánto llega el desequilibrio entre sus ingresos y egresos por inversiones, mantenimiento y trabajo. sin considerar el costo de la energía mayorista. Las boletas no han aumentado en los últimos dos años.

Por Luis Rodrigo SEGUIR La Empresa Provincial de la Energía necesita $ 9.261.496.797 adicionales "sobre el VAD actual", para recuperar el equilibrio en sus cuentas. Se trata de los ingresos que necesita la EPE para que no hay déficit en su Valor Agregado de Distribución (VAD). es decir los costos propios de los insumos, mantenimiento, trabajo de los sistemas operativos y toda la infraestructura de la compañía estatal, sin considerar el costo de la energía mayorista. Así se desprende de la resolución 240 de la distribuidora santafesina, con la que su directorio solicita a la provincia un aumento de sus tarifas que, según ha adelantado su titular Mauricio Caussi no será superior al aumento de los salarios obtenido en la paritaria de los gremios estatales (del 35%). Se supone que rondará el 30% y que habrá una segmentación de los clientes con beneficios tarifarios que compensen las deficiencias del servicio. Cuantos más cortes menor será el valor del kw, es la fórmula adelantada por el funcionario. Tenés que leer Tarifas: la Epe abre su audiencia pública a la participación virtual Los cuadros tarifarios que propondrá la EPE buscarán un incremento del VAD mayor a los $ 9.261 millones y serán el núcleo de la discusión entre los usuarios y la empresa. Caussi ha dicho que el atraso es de dos años y en el mismo sentido la resolución indica que para ese período la inflación ha sido del superior al 70%, lo cual ha impactado severamente en los costos generales, junto con la situación generada a raíz del COVID19. Dijo que el déficit mensual de la empresa es cercano a los $ 700 millones. Los considerandos de ese decisorio explican que para el presupuesto 2021 se ha previsto la ejecución de dos nuevos programas "de alto impacto social", llamados "EPE Digital" y "EPE Social" que conllevan "un mayor número de proyectos y acciones específicas e innovadoras". Endeudamiento La empresa santafesina debe hoy $ 14.901 millones por no haber pagado hasta mediados del año pasado la energía eléctrica mayorista que consumen los santafesinos, según los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación. Los considerandos de la resolución de la EPE que pide subir sus tarifas destacan que se deben atender las obligaciones con CAMMESA "por las deudas del año 2020" para lo que "resulta necesario contar con ingresos suficientes para el cumplimiento del pago de las facturas corrientes por consumo de energía en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). Caso contrario, pueden perderse los beneficios", que se conseguirían con el plan de pagos en avanzado proceso de negociación según los funcionarios santafesinos. Primera vez La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, firmó la resolución que convoca para el celebrar una audiencia pública virtual, para discutir las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía, el viernes 23 de abril a partir de las 9 horas. El texto indica que el encuentro -por primera vez- se llevará a cabo mediante la plataforma de google meet "para quienes se inscriban como oradores", y que será accesible mediante un link que se comunicará al correo electrónico declarado por el interesado en debatir con la EPE y los funcionarios provinciales. A ese efecto habrá un registro de inscripción, que se anunciará oportunamente. Tenés que leer Desde julio pasado la EPE abona regularmente la energía a CAMMESA En tanto "para aquellos inscriptos como participantes, la audiencia contará con una "retransmisión simultánea de su contenido on line, vía streaming por medio de un canal de acceso público". La realización de la primera teleaudiencia pública para discutir tarifas en Santa Fe, así como el proceso de inscripciones en la lista de oradores estará a cargo del secretario de Empresas y Servicios Públicos Carlos Maina. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

