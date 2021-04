Vuelta a las restricciones para frenar la "segunda ola"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Cuanto más alta sea la transmisión, más medidas adoptaremos", advirtió el presidente, ante las cifras récord de contagios diarias. Alberto Fernández -todavía en aislamiento- comunicó las nuevas regulaciones para contener la dispersión de covid-19 por todo el país. Desde este viernes, rigen límites en reuniones sociales y nocturnas, procurando evitar suspender actividades laborales que golpeen a un castigado sector económico.

"Cuanto más alta sea la transmisión, más medidas adoptaremos", advirtió Alberto Fernández, ante las cifras récord de contagios diarias. El mandatario -todavía en aislamiento- comunicó las nuevas regulaciones para contener la dispersión de covid-19 en todo el país. Desde este viernes, rigen límites para reuniones sociales y nocturnas, procurando evitar suspender actividades laborales que golpeen a un castigado sector económico.

Covid-19

Restricciones en Santa Fe

La provincia anunció las restricciones ante la segunda ola. Las medidas regirán a partir del día 9 y hasta el 30 de abril inclusive. Todo el territorio se considera de alto riesgo epidemiológico. En la ciudad , se reforzarán las tareas de prevención en la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano, a donde arriban micros de otros puntos del país.

Picos de consultas y test positivos

Las variantes del coronavirus son una realidad, y la provincia no es ajena a ello. Se duplicaron las consultas y los casos diarios. En la última semana, el 0800 recibió más de 16 mil llamadas diarias. En el Cemafe , se duplicó la cantidad de hisopados por día. Y en el Laboratorio Central , casi una de cada tres muestras indica señales de Covid.

Las clases presenciales no se tocan

Fue ratificada la continuidad de la actividad educativa . Según la evidencia disponible , las escuelas “no potencian los contagios del personal docente o de los estudiantes”, sino que los contagios registrados se generaron fuera de ese ámbito. En Santa Fe , la ministra Adriana Cantero valoró las aulas como "espacios cuidados" y descartó avanzar hacia una presencialidad plena.

El fútbol es esencial

La actividad futbolística profesional vuelve a la Fase 1. Los partidos no se suspenderán porque no hay disponibilidad de fechas. Se extremarán protocolos, tanto en primera división como en las categorías de ascenso. Los futbolistas deberán ir a entrenarse en sus autos, no se podrán bañar en los vestuarios y no habrá concentraciones, entre otras medidas.

Semáforo del aire

ssssssssssssssssssss

Informe especial sobre lo que ocurre en relación a la exposición al virus. La medición del CO2 en espacios cerrados -gas expelido por los humanos junto con los aerosoles, "vectores" del coronavirus-, se presenta como una buena estrategia preventiva para detectar aires viciados que aumentan la posibilidad de contagios. La ventilación permanente y cruzada es clave, pero sin descuidar las medidas preventivas ya conocidas: distancia social de dos metros, uso del barbijo, sanitización de manos y superficies.

POLÍTICA

Incertidumbre por el destino de Sain

sssssssssssssssssss

Quedó sin efecto la licencia de Marcelo Sain antes de asumir al frente de la seguridad provincial, por lo que debería retornar a su antiguo cargo en el Organismo de Investigaciones. Sin embargo, la Junta de Fiscales exige al Fiscal General, Jorge Baclini, que se pronuncie sobre su futuro. Carlos Arietti , Fiscal Regional, pidió la destitución por considerar que ha cometido "faltas graves" contra los santafesinos. Y los fiscales de Rafaela anticiparon que dejarán de pedir apoyo al MPA, debido a la “total falta de confianza” en el trabajo del ex ministro.

En mayo entra en vigencia la ley de ART en Santa Fe

El gobernador Omar Perotti firmó el convenio con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. La ley fue sancionada en octubre pasado tras largos años de debate. Este martes fue habilita la comisión médica de Venado Tuerto y en junio harán lo propio en Rafaela.

ÁREA METROPOLITANA

Rescate de alimentos, un paso para afrontar la pobreza

sssssssssssssssssssssss

El Banco de Alimentos local entregó en lo que va del 2021 unos 68.398 kilos de comida, entre ellos más de 25 mil kg de frutas y verduras. En Recreo, un comedor comunitario surgió en plena pandemia y cada vez recibe más personas con necesidades alimentarias.

Números alarmantes en Niñez: maltrato en el 90% de los casos

Detectan abusos sexuales, golpes y situaciones de abandono . Patricia Chialvo, secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, indicó a El Litoral que en el último tiempo recrudecieron las situaciones de violencia y que con la vuelta a clases se empezaron a visibilizar más.

Más santafesinos eligen la bicicleta: ¿Qué proyecta el municipio?

Una encuesta realizada a través de las redes sociales de El Litoral reveló que un 69% de los usuarios la utiliza como medio de transporte . Los ciclistas solicitan nuevos espacios para transitar y guardarlas seguras. El gobierno gestiona financiamiento para responder a la demanda.

Cambios en la primera línea del gabinete de Jatón

Para dar más impulso al Plan Integrar , el intendente decidió que ese proceso sea abordado de manera transversal desde la Secretaría General . Desde este lunes, Mariano Granato ocupará esa función, mientras que Ayelén Dutruel asumirá al frente de la Secretaría de Integración y Economía Social.

“¡Fuerza Seño Yani!”: Conmovedora escena en el Cullen

sssssssssssssssss

El Hospital José María Cullen amaneció repleto de dibujos y mensajes de estudiantes de la escuela primaria del IES, en apoyo a su directora, Yanina Primón, quien se encuentra internada a raíz de complicaciones en su cuadro de Covid-19. La iniciativa surgió del corazón de la comunidad educativa y enseguida tuvo eco en los padres que reconocen la labor de la docente desde hace 12 años en la institución. Foto: Pablo Aguirre

NACIONALES

Boleta Única Papel: Nación mira el sistema santafesino

El mecanismo exhibe una alternativa para no suspender las PASO. Garantiza transparencia, ahorra costos y preserva la cuestión sanitaria. En una producción especial de El Litoral , los expertos consultados analizan sus características, y abren el debate sobre los aspectos que deberían revisarse.

Primeras definiciones del calendario electoral

Cinco provincias tendrán comicios propios , dado que Corrientes y Santiago del Estero deberán elegir gobernador en fecha a confirmar, Misiones y Jujuy votarán en junio a sus diputados provinciales y un intendente, y Salta elegirá en julio convencionales constituyentes, legisladores y un jefe comunal. En Santa Fe , se ratificó la decisión de organizar comicios conjuntos con los nacionales, aunque las fechas en esa instancia siguen sin estar confirmadas; además, se reglamentará la Ley de Paridad.

Es ley la reforma en el Impuesto a las Ganancias

ECONOMÍA

Créditos para la producción santafesina

Por medio de un convenio del gobierno de Santa Fe con el Banco Nación, destinarán $ 26.500 millones para financiar y ampliar la capacidad de producción de Pymes del sector agrícola-ganadero y parques industriales. Las empresas lideradas por mujeres tendrán 2 puntos de rebaja “extra” en las tasas de interés. Desde la semana próxima, el ministerio de Producción dispondrá el criterio de elegibilidad para acceder al financiamiento.

Elogios y advertencias del FMI para la Argentina

SUCESOS

El peor final para Marcela Maydana

sssssssssssssss

La "Marce" o "La Gringa", como la llamaban su íntimos, fue encontrada muerta tras una intensa búsqueda. Según se desprende de un informe preliminar médico, al que tuvo acceso El Litoral, murió luego de sufrir un tremendo golpe en su cabeza, a la altura del oído derecho. Este sábado imputarán a su ex pareja

Condena para el exjefe de la Federal por connivencia con el narcotráfico

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe sentenció a 4 años y 3 meses de prisión y a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos al ex jefe de la delegación local de la Policía Federal Argentina, el comisario Marcelo "Lechuga" Lepwalts, y a cinco miembros de su equipo. Además, resultó condenado un narco al que primero brindaron protección y luego extorsionaron.

Abusos a plena luz del día en el Parque Federal

Una mujer que hacía actividad física en en el cruce de calles Pedro Víttori y Quintana fue atacada por un depravado que manoseó su cuerpo. El delincuente fue reducido y sometido a una dura golpiza por parte de la gran cantidad de gente en las inmediaciones. Quedó detenido en la Comisaría 5, donde otra mujer dijo que el individuo también la había atacado una semana atrás. Desde la Asociación del parque, juntan firmas reclamando falta de luces y presencia de la Guardia de Seguridad Institucional.

DEPORTES

Unión y Colón contra Boca y River

sssssssssssss

En Colón , llegó la noticia menos esperada: el "Pulga" Rodríguez tiene coronavirus. Además, están aislados a otros dos futbolistas de Primera. Al "Barba" Dominguez se le caen demasiados soldados para un partido clave.

En Unión , el “Vasco” Azconzabal deberá rearmar una defensa averiada por el desgarro de Galván y la suspensión de Calderón. ¿Mantendrá el sistema?, ¿lo cambiará?, ¿modificará algún otro sector del equipo?

En 1974 se jugó un cuadrangular que tuvo de protagonistas a los mismos cuatro clubes que se enfrentarán este domingo, El Litoral repasó la curiosa anécdota

MULTIMEDIA

