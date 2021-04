Fernández aseguró que este mes llegarán "vacunas suficientes" para "acelerar el ritmo" de la vacunación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Seguirán llegando vacunas de Rusia y se supone, de acuerdo a lo previsto, que van a llegar las dos millones de dosis chinas de Sinopharm", señaló el Presidente.

Según dijo, el coronavirus "se vuelve una enfermedad llevadera para los adultos y no termina con la vida de la gente" si están vacunados. Crédito: Presidencia de la Nación/Archivo

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que durante la segunda mitad de abril arribarán al país "vacunas suficientes" para poder "acelerar el ritmo" de la campaña de inmunización, aunque no dio precisiones sobre el número de dosis.

"Están entrando vacunas suficientes a mitad de abril para acelerar el ritmo de vacunación, para seguir vacunando, que es lo que más me importa", resaltó Fernández.

Según dijo, el coronavirus "se vuelve una enfermedad llevadera para los adultos y no termina con la vida de la gente" si están vacunados. "De eso soy el mejor ejemplo", expresó el jefe de Estado en declaraciones radiales.

"Seguirán llegando vacunas de Rusia y se supone, de acuerdo a lo previsto, que van a llegar las dos millones de dosis chinas de Sinopharm", señaló el Presidente.

Sobre su estado de salud, detalló: "Me siento bien, transitando este virus sin ningún síntoma ni fiebre ni tos ni cansancio muscular. Me siento bien, gracias a Dios. Los anticuerpos que generó la vacuna sirvieron de mucho".

"No hay dudas de que la vacuna me ha permitido sortear este contagio de un modo muy leve y sin ningún síntoma. Estoy muy agradecido a la vacuna", remarcó. En tanto, advirtió que "todas las medidas serán insuficientes si la gente no toma consciencia de la dimensión del problema".

"Hay una parte que está en manos de todos nosotros porque no hay Estado en el mundo que pueda controlar la conducta de cada uno de sus ciudadanos. No hay forma de hacerlo y tenemos que recurrir a la conciencia social y que se comprenda el riesgo en que estamos", recalcó.

Y agregó: "Cuando hablé hace tres semanas fue para advertirle a la gente de los riesgos que estábamos viviendo porque los países de la región ya estaban viviendo la segunda ola que ahora nosotros estamos viviendo. Muchos me escucharon porque el 53 por ciento de las reservas de viajes al exterior se cayeron, pero hubo un 47 que se fue".

A la vez, se refirió a las clases y sostuvo que no se registraron "contagios importantes en colegios". "Se buscó evitar suspender las clases para evitar lo que vivimos el año pasado y porque además hay claramente una necesidad que los chicos recuperen su ritmo de estudios", afirmó el Presidente.

"La verdad es que ningún gobernador propició el cierre de los colegios sino todo lo contrario; todos sostienen que los colegios primarios siguieran funcionando. Por eso no hemos tomado ninguna medida con los colegios y hemos esperado un poco para ver cómo evolucionan el tema de los contagios", agregó Fernández.

