Se suma al Pulga, Bianchi, Morelo y Piovi…

Lértora tampoco jugará ante River

Federico Lértora, el volante que no se recuperó de la lesión sufrida ante Argentinos Juniors y no estará el domingo en el Monumental.

El volante sabalero ni siquiera está en la lista de viajeros a Buenos Aires. No se recuperó de la distensión en el isquiotibial sufrida ante Argentinos Juniors Crédito: Mauricio Garín

Federico Lértora también quedó descartado en Colón para visitar a River, en el partido que se jugará el domingo a las 21 en el Monumental de Nuñez. Tenés que leer Colón: Morelo descartado y Lértora está en carrera para jugar Así, Colón no podrá contar con el Pulga Rodríguez (con Covid positivo), Bianchi (contacto estrecho), Morelo (edema en una de sus rodillas) y Piovi, que ya venía arrastrando una lesión pero no se recuperó y ni siquiera viajará a Buenos Aires. La lista de viajeros está integrada por Burián, Chicco, Goltz, Acevedo, Delgado, Garcés, Mura, Meza, Escobar, Goez, Moschión, Aliendro, Castro, Pierotti, Bernardi, Ferreira, Sandoval y Farías.