Un apoyo a la actividad económica Cumple 15 años el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio

Este año, el Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (Bcsf) cumple 15 años de actividad. En todo este tiempo, el CES fue ganando experiencia y colaborando con la generación de estudios sectoriales e investigaciones de orden regional en el ámbito de las finanzas públicas, la infraestructura, y la actividad económica, por mencionar algunos de los campos más destacados.

Actualmente, junto a otros organismos, desarrolla el programa anual de actividades establecidas por el directorio de la Bolsa, atendiendo las demandas tanto de los socios de la Institución como de terceros en la prestación de servicios.

"En el año 2006, la Bolsa de Comercio de Santa Fe detectó que a nivel provincial se demandaba contar con información oportuna y fidedigna sobre el desenvolvimiento de los sectores más representativos de la actividad económica provincial, y de la actividad económica en general. En este marco surgió la idea de prestar un servicio a la comunidad, afrontando el proyecto de construcción de un Índice Compuesto de Actividad Económica, dado que la metodología a desarrollar persiguiendo este objetivo, permitiría cumplir con necesidad de información para la toma de decisiones tanto del sector público como privado", señaló la Lic. María Lucrecia D´Jorge, actual directora del CES, al cual ingresó en 2002.

En diálogo con El Litoral, la reconocida profesional repasó los pasos dados por el instituto que integra.

- ¿Cuál fue el primer informe presentado a la directiva de la Bcsf?

- El CES comenzó se fundó en 1998, durante la presidencia de Mario Vigo Legizamón. La transferencia del Icasfe comenzó en 2006, y a partir de 2007 se publicaron los informes mensuales

-¿Qué otras instituciones (como la Bcsf) elaboran un trabajo semanal o mensual de similares características?

-No tengo conocimiento taxativo de los informes que elaboran las instituciones. Pero hay algunas. En particular, sobre el índice de actividad de la provincia de Santa Fe, entiendo que no hay otro elaborado por alguna institución intermedia.

-¿Los datos son aportados por instituciones, privadas u oficiales, o también reciben de los privados?

-Los datos son de fuente secundaria, es decir, de instituciones privadas y/o públicas. No hacemos relevamientos de datos, sí nos nutrimos de consultas a algunos actores importantes y de informes sectoriales de otras instituciones.

-¿Pero se advierte que poseen una buena base de datos?

- A lo largo de los últimos quince años se ha logrado toda una cartera de contactos a través de los cuáles se van canalizando pedidos de información y consultas, en forma diaria. Dentro del equipo hay dos investigadores juniors dedicados diariamente a relevar los datos necesarios para contar con un análisis abarcativo de la situación socio-económica provincial.

-¿Quién comenzó con el Icasfe?

-El desarrollo del índice estuvo a cargo del programa de Ciclos Económicos de la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo director es el Dr. Juan Mario Jorrat. En las postrimerías del proyecto, el Dr. Jorrat capacitó a dos economistas, y tres estudiantes de la Licenciatura en Economía de las Universidades locales, Católica y Nacional del Litoral. Las capacitaciones incluyeron espacios de enseñanza y debate sobre la actualidad económica nacional y provincial. Cabe destacar que en aquel tiempo la UNT ya llevaba más de dos décadas en el estudio de los ciclos de argentina. A partir de allí el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe se fue fortaleciendo en la recopilación y análisis de datos referidos fundamentalmente a la economía provincial, aunque también otros de índole nacional, regional e internacional, que permiten estudiar el contexto en el cual se desarrolla la actividad provincial.

-Es evidente la apuesta institucional a la capacitación?

-La Bolsa apostó siempre a la capacitación de sus integrantes como es posible detectar en la participación en la Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, en congresos nacionales e internacionales, y en el apoyo a la realización de cursos de posgrado y maestrías.

-¿Qué trabajos presentaron desde el inicio del Centro?

-En los últimos quince años se han presentado doce trabajos académicos relacionados con la temática, y se han formado más de diez estudiantes de la carrera de economía en la materia. Algunos se encuentran actualmente formando el equipo de trabajo que en total suma seis integrantes en forma directa; otros continuaron sus carreras profesionales en otros ámbitos.

-Un gran desafío?

-Sin dudas, porque quizás haya sido uno de los desafíos más importante del proyecto, como también dar continuidad al mismo formando nuevos profesionales para tal fin y de forma permanente. Pero contamos con el orgullo de haberlo sorteado en los últimos quince años, ya que no hubo un mes que no se publicara el Icasfe.

Trabajo en equipo

En otra parte del diálogo con María Lucrecia D'Jorge, se abordaron cuestiones puntuales:

-¿En qué consiste el trabajo del equipo del CES?

-En deflactar y desestacionalizar series de manera de dotar al índice de información neta de los efectos de la inflación y los ciclos propios de cada sector. Con los años se fue afianzando el alcance del análisis de los datos, y la capacidad de proyección que tiene la metodología. Cabe destacar que los datos tienen un rezago de dos meses en su publicación, propio del retraso de la publicación/disponibilidad de la información; y se ha consolidado como una herramienta de análisis muy fidedigna de la coyuntura para empresarios y emprendedores que necesitan conocer la fase del ciclo en las que se encuentra la economía en general, y de algunos sectores en particular.

-El informe mensual es reconocido en diferentes ámbitos…

-Ese trabajo representa un resumen de todo este caudal de información y trabajo, que implica una síntesis minuciosa que se trabaja en forma colaborativa entre los integrantes del equipo. Este ha sido otro desafío, que se renueva todos los meses, y que permite dar consistencia al mensaje que se trasmite.

El ICASFe

El ICASFe es un indicador diseñado para monitorear mensualmente la evolución de la actividad económica de la provincia de Santa Fe. Permite realizar un seguimiento detallado de los ciclos económicos en términos clásicos (contracciones y expansiones) y de crecimiento, aceleraciones y desaceleraciones). Técnicamente, se trata de un índice compuesto coincidente de frecuencia mensual.

"Son pocos los estados subnacionales que cuentan con índices de este tipo", insistió D'Jorge.

Luego, esos datos son recopilados en una extensa base que está disponible en la página web institucional (https://www.bcsf.com.ar/ces/base-datos/), que en 2020 se digitalizaron, en forma tal que es muy amigable para la búsqueda de información.

Según se explicó ante una consulta de este diario, esta base cuenta con más de 600 series, entre mensuales y trimestrales.

En este sentido, la información científica y objetiva que se genera a raíz del Icasfe es de libre difusión y se encuentra a disposición de un heterogéneo grupo de usuarios: agentes económicos, empresarios, instituciones públicas e intermedias, docentes y alumnos del mundo académico, medios de comunicación y particulares interesados, en general.