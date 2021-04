El helicóptero Ingenuity, listo para su histórica hazaña en Marte

El helicóptero Ingenuity se preparaba este viernes en Marte para la "histórica" y complicada jornada del próximo domingo: el primer vuelo de prueba de una aeronave en otro planeta como parte de la misión Mars 2020 Perseverance y que la NASA compara con la hazaña de los hermanos Wright, los pionero de la aviación en la Tierra.

La pequeña aeronave giró sus hélices por primera vez en una prueba previa a su vuelo previsto para la noche del domingo, el primero en otro planeta de una nave motorizada.

"El helicóptero está bien, está sano", dijo Tim Canham, gerente de operaciones de Ingenuity, en una conferencia de prensa este viernes. "Anoche (...) hicimos girar las hélices muy lenta y cuidadosamente", agregó.

El momento fue captado por el rover Perseverance, ubicado a varios metros de distancia y en el que fue transportado el helicóptero desde que aterrizó en Marte el 18 de febrero, antes de separarse de él el pasado fin de semana.

Go for flight: The Ingenuity #MarsHelicopter will make the first attempt at a powered, controlled flight of an aircraft on another planet at Jezero Crater, Mars on Sunday, April 11. Data about the results is expected at around 4:15 a.m. EDT on April 12: https://t.co/ZcfkPVauIg pic.twitter.com/dVtACClMMo