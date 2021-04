Franck: el Comité de Emergencia monitorea los desagües tras los 180 mm. caídos desde el viernes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las precipitaciones registradas desde el día viernes hasta las primeras horas del sábado eran de 180 milímetros. Además en San Jerónimo Norte las lluvias eran de 132 milímetros hasta las 8. En San Carlos Centro superaban los 190 mm.

A través de un comunicado el Comité de Emergencia de Franck dio detalles de las acciones que actualmente se llevan adelante ante las intensas precipitaciones que se registran en la localidad y la región.

“El Comité se encuentra en permanente alerta para monitorear el funcionamiento de los diferentes canales, desagües, entubados y bombas extractoras del reservorio”, destacaron desde la comuna local.

Además señalaron que las precipitaciones registradas desde el día viernes hasta las primeras horas del sábado eran de 180 milímetros. “Solicitamos cumplir con las recomendaciones durante el alerta meteorológico y registro de lluvias intensas. La línea de emergencia es el 4930888”, anticiparon.

En tanto en la ciudad de Esperanza las lluvias superaron los 138 milímetros este sábado. Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un alerta naranja por tormentas para la mañana de este 10 de abril y alerta amarillo por vientos para la noche.

Desde el municipio local pidieron a los vecinos no arrojar elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, ya que esto puede producir serios inconvenientes en el normal funcionamiento de los desagües pluviales.

“En caso de encontrar alguna calle anegada, evitar circular por ella y no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua”, además precisaron que ante la probabilidad de vientos fuertes por la tarde no colocar macetas ni cualquier otro elemento y retirar los colocados en ventanas o balcones ya que por acción del viento pueden ser arrastrados provocando en su caída consecuencias lamentables. “En lo posible no circular en la vía pública, y de ser estrictamente necesario hacerlo manteniéndose atento ante la probabilidad de desplazamiento de marquesinas o carteles y afirmar materiales ubicados en techos o superficies altas que puedan volarse en caso de fuertes ráfagas”.

Por último recordaron a los automovilistas que extremen las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. “Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas. No dejar vehículos debajo de árboles”.

Además anticiparon que el Centro de Monitoreo permanece atento a las cámaras que podrían reportar novedades no sólo sobre nivel de agua acumulada en la vía pública, sino además lo referente a caídas de ramas o árboles que alteren la transitabilidad de calles o sobre bienes públicos o privados afectados, visualización en cortes de cables dando a conocer lugares e intervención y de cualquier objeto o anomalía que pudieran poner en riesgo la integridad física de vecinos.

En otras localidades

Por otra parte las lluvias registradas hasta las primeras horas de este sábado en la región marcaban más de 132 milímetros en San Jerónimo Norte; 100 en Santa Clara de Buena Vista, 200 en San Carlos Centro y Las Tunas 170 milímetros.

En tanto la Secretaría de Protección Civil de la porvincia anunció que desde primeras horas del día de la fecha se fueron realizando monitoreo de los distintos Alertas emitidos por el y comunicación permanente con los Intendentes y Presidentes Comunales, recibiendo reportes y eventos de cada localidad.

En Las Rosas lluvia registrada era de 306 mm., Personal de Operaciones recorrió la localidad, sin mayores inconvenientes en los domicilios. El mayor problema se registró en zona de parque industrial y al oeste de la ruta 178.

En Los Cardos, la lluvia registrada era de 254 mm se trabajó junto con bomberos voluntarios de la localidad en tareas de prevención (cortes de ruta por paso de agua por encima de la cinta asfáltica) y de mitigación (se asistió con bolsas de arena a los vecinos).