Ante la segunda ola de Covid-19 Clemente pidió más "responsabilidad social" y "compromiso" para frenar el aumento de casos. " No nos equivocamos semanas atrás cuando dijimos que existía un relajamiento social evidente, expuesto y contundente", sostuvo el titular del Foro de Integración y Desarrollo Regional.

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional remarcó que “estámos atravesando momentos decisivos de la pandemia, con nuevas restricciones”, por lo que pidió respetar “al máximo” todos los protocolos sanitarios.

Clemente se refirió al “factor relajamiento social”. "No se puede hacer un 'cuerpo a cuerpo' con cada ciudadano de la provincia. La posibilidad de evitar un brote está en manos de la ciudadanía, por fuera de lo que puede hacer cualquier cartera sanitaria”, opinó.

De manera que en gran parte eso sucedió, porque se permitió un feriado largo de semana santa, si se sabía que el resultado sería éste ?

Luego, agrego: “El virus circula con la gente, está claro; entonces, en este sentido, tratemos de empoderar a la ciudadanía santafesina para que tome todas las medidas de higiene y distanciamiento: la gente es la única que puede evitar nuevos brotes y contagios”.

Hay cosas que no se entienden

Claridad en los conceptos, la línea no puede ser delgada entre la política y la salud.

El decreto nacional se extiende hasta el 30 de abril, con un feriado de mayo por delante. Nadie pensó eso ?, o en 10 días anuncios nuevos, pruebas, marcha y contra marcha.

Los discursos ofensivos cómo se escucharon estos días, como en un estadio de fútbol, no suman nada.

Si no suma, que no reste: " soluciones, no problemas".

Una gran dirigente Rosarina, la Arq. Bielsa, decía hace un tiempo atrás, “Cuando se falta a la verdad, se le falta el respeto a la ciudadanía”, es por eso que sostenemos desde el F.I.D.R. Santa Fe, la coherencia y convicción de lo que no solo decimos, si no, que lo hacemos.

Para ir finalizando, Clemente recordó "la ciudadanía está mirando a todos”.

“Desde el Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe, volvemos a reiterar el pedido de responsabilidad social, de manera seria y con conciencia”, y que cada día sea un paso adelante, concluyó.