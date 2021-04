https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quinto título consecutivo

Los Pumas 7s se consagraron bicampeones del seven de Dubai

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, se adjudicó este viernes un nuevo título en Dubai, torneo preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, al vencer en la final a su par de Canadá por 26 a 19.

El seleccionado argentino alcanzó su quinto título consecutivo, ya que previamente se adjudicó el torneo Sudamericano de Seven en Chile, en diciembre del año pasado, y ya en 2021 las dos etapas en Madrid y las dos competencia en Dubai. La semana pasada el conjunto argentino derrotó a Francia por (19 a 7) en la definición del primer seven y con el título de hoy se consagró bicampeón en Dubai. Tenés que leer Lobbe: "De a poco vamos encontrando lo que buscamos desde el 8 de febrero" Los Pumas 7s fueron superiores a los canadienses en el juego colectivo y suelto para obtener cuatro tries, conquistados por Marcos Moneta, en tres oportunidades, y el restante por Rodrigo Isgro. Por su parte, Ignacio Mendy aportó tres conversiones. En semifinales, el conjunto albiceleste venció holgadamente a Chile por (40-7) tras marcar cinco tries por medio de Ignacio Mendy, Rodrigo Isgro, Lucio Cinti, Lautaro Bazán Vélez (2) y Franco Sábato. más seis conversiones de Mendy. El seleccionado argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, arrancó la primera etapa el jueves con triunfos ante Chile (41-0) y Japón (28-10), y en su tercer compromiso perdió ante Franca por un ajustado 21-19 y cortar así una serie de quince encuentros invicto. Con información de Télam

