https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 10.04.2021 - Última actualización - 12:40

12:36

"Viajan 7 horas, desayunan un vaso de leche, un alfajor de maicena, un poco de cereales y los meten en la cancha", dijo el ex jugador y entrenador sabalero.

Durísima crítica a toda la estructura del fútbol amateur Azoge salió a bancar a los pibes de Colón por el 0-7 ante River "Viajan 7 horas, desayunan un vaso de leche, un alfajor de maicena, un poco de cereales y los meten en la cancha", dijo el ex jugador y entrenador sabalero. "Viajan 7 horas, desayunan un vaso de leche, un alfajor de maicena, un poco de cereales y los meten en la cancha", dijo el ex jugador y entrenador sabalero.

Tiene autoridad para decirlo. En sus tiempos de futbolista, vivió en la pensión, jugó en Primera, debutó en el primer partido internacional que jugó Colón, ante la Universidad de Chile en el mítico estadio Nacional de Santiago en la Conmebol de 1997 y luego, cuando dejó el fútbol, entrenó a las divisiones inferiores. Cuenta que cuando lo "invitaron" a irse del club, estuvo una semana deprimido. En la cancha, siempre jugó por la camiseta. Y después del 7 a 0 sufrido por la reserva sabalera, ante River, Silvio Azoge utilizó su cuenta de instagram para decir más o menos lo siguiente: "Quiero hacer un comentario con lo que pasó con la reserva de Afa porque me da bronca ver en las redes sociales que critican a los chicos. Sé del potencial que tienen, el esfuerzo de sus familias, el de ellos y todo lo que hacen para llegar a Primera. A la mayoría los conozco bien porque los dirigí. Los puntos que tiene la reserva son un enorme mérito de los chicos, que hacen un gran esfuerzo jugando en total desventaja. Viajan 7 horas, desayunan un vaso de leche con un alfajor de maicena y un poco de cereales y saltan a la cancha a jugar contra equipos que están a la altura de los mejores del mundo como River o Boca... Me da bronca y me duele el oportunismo el coordinador y algunos que salieron en la foto vendiendo humo cuando ganaron en la Liga. Hoy debieron estar en la foto diciendo 'perdonen chicos, estamos con ustedes porque no les estamos dando las herramientas para que ustedes puedan demostrar'... Hay una falta de reconocimiento de los dirigentes... Hace poco, Vélez perdió 7 a 1 con Boca. Cuando yo jugaba en el equipo de Pancho Ferraro, uno de los mejores de la historia de Colón, perdimos 6 a 1 con Independiente en nuestra cancha. Puede pasar... Los chicos no entrenan con la pelota conque se juega, en una cancha sembrada, no hay una cancha de césped sintético y un día de lluvia como hoy los sacan a correr por el asfalto... Los dirigentes brillan por su ausencia... Aguanten los pibes de Colón, esta historia se va a revertir".

-¿Qué te llevó a escribir esto?

-Fue una reacción espontanea, estaba con Uma, mi hija, tomando mate y veo en las redes sociales algunos comentarios criticando a los chicos por el 7 a 0 y diciendo que son un desastre... La verdad que fue impresionante la repercusión que tuve... ¡Hasta me llamó el papá de Alexis Ferlini, el pibe que se suicidó el año pasado, y me dijo que el hijo, antes de morir, le habló muy bien de mí, que lo ayudé mucho! Yo no lo nombré por no faltarle el respeto a él y a la madre, pero esa muerte me produjo un gran dolor... Pero hay toda una historia detrás del 7 a 0...

-¿Cuál es?

-Que me animé a contar lo que nadie dice pero que todos saben. Que te pagan cuando quieren, no te dan las herramientas para trabajar, que viajan en las mismas condiciones que viajábamos nosotros hace 25 años, que los pibes están solos en la pensión, que no tienen una dieta equilibrada, que no hay un seguimiento. Los clubes que realmente apuestan a inferiores abordan una formación integral de los futbolistas... ¿Sabés cómo me enteré yo que me dejaban libre cuando jugaba en Colón?, porque un día llegué al entrenamiento y Robertito Nuñez, el utilero, me dijo llorando que no había ropa para mí, que no me iban a renovar el contrato... ¡Estuve 12 años en el club...! Y muchas cosas me recuerdan a mis tiempos en la pensión...

-¿La pasaste mal?

-Sí... Pero antes, te digo que esto no es nada político. Yo no soy de nadie, no estoy participando en la política y no me interesa la política de Colón... Lo que dije, lo dije por los pibes... Yo lo viví como jugador, me sentí humillado, maltratado, pero me aguantaba lo que sea por jugar en Primera... Yo viví en la pensión con el Negro Ibarra... ¿Te acordás cuando dijo que las ratas nos cebaban mate?... Si no fuera por José Luis Silva, que nos llevaba comida de su supermercado, no comíamos. Solos, nadie nos controlaba, éramos pibes de 16 o 17 años que íbamos al Centenario y nadie nos controlaba. No teníamos ni ventilador... Pero yo quería jugar en Primera, no me importaba morirme de calor... Capaz que hoy no es eso, que tienen aire acondicionado o ventilador, pero se encuentran solos, en una desidia...

-¿Te llamó mucha gente?

-Muchísima... ¡Y me sorprendió...! Me llamó gente de adentro y padres que no quieren decirlo por temor a alguna represalia... Mirá, yo tengo más cosas para perder que para ganar diciendo esto... Pero bueno, capaz que yo sea un '4 de copas' para muchos, pero viví de adentro los procesos... ¡A mi no me la cuenta nadie!... Hace 25 años era igual... ¿Sabés cuál era la diferencia?, que teníamos a tipos como Carlos Hurtado, el Gringo Zuliani, Orlando Medina, Ramón Mántaras, que nos cuidaban como hijos, el Negro Moreyra, Quito Chávez, el Flaco Tobaldo... Ellos nos llevaban en la camioneta, nos daban comida, nos pagaban el colectivo... En fin, estoy muy dolido por lo que pasa en el club...