https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 10.04.2021 - Última actualización - 16:28

16:26

No acatan el "Pacto nuclear"

Irán activó nuevas centrífugas de enriquecimiento de uranio

Teherán no tiene intenciones de detener su programa nuclear sin que antes Estados Unidos levante las sanciones impuestas por Donald Trump.

Crédito: Archivo - El Litoral



Crédito: Archivo - El Litoral

No acatan el "Pacto nuclear" Irán activó nuevas centrífugas de enriquecimiento de uranio Teherán no tiene intenciones de detener su programa nuclear sin que antes Estados Unidos levante las sanciones impuestas por Donald Trump. Teherán no tiene intenciones de detener su programa nuclear sin que antes Estados Unidos levante las sanciones impuestas por Donald Trump.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado su intención de levantar las sanciones económicas impuestas contra Irán, siempre que dejen de faltar al Pacto Nuclear que abandonó EE.UU. bajo la administración Trump, Teherán anunció el inicio del funcionamiento de nuevos conjuntos de modernas centrifugadoras que permitirán enriquecer más rápidamente el uranio, cuyo uso está prohibido por el acuerdo internacional sobre su programa nuclear firmado en 2015.



El presidente Hasan Rohani inauguró oficialmente un conjunto de 164 centrifugadoras de tipo IR-6 y de 30 IR-5, instaladas en el complejo de Natanz, en el centro de Irán, en una ceremonia de videoconferencia retransmitida por la televisión estatal. Con esto, Irán reafirma que no dejará de incumplir el Acuerdo Nuclear mientras no sea Estados Unidos el que dé el primer paso para retomar el acuerdo.



La República Islámica de Irán comenzó la inyección de gas en la cascada de centrifugadoras IR-6, entre más de un centenar de logros nucleares que presentó con motivo del Día Nacional de la Tecnología Nuclear. Tenés que leer EEUU, Francia, Alemania y Gran Bretaña buscarán salvar el pacto nuclear con Irán "La IR6 aumenta diez veces la producción de gas en comparación con la primera generación que fue IR1", explicó el encargado del proyecto al presidente iraní, Hasan Rohani, quien ordenó su puesta en marcha, informó la agencia local iraní de noticias ISNA. En septiembre de 2019, en el marco de la reducción de sus compromisos nucleares, Irán había inyectado gas a centrifugadoras IR6, mientras el acuerdo le había permitido emplear centrifugadoras de la primera generación, IR1, pero se trataba de una cascada de 20 centrifugadoras IR6, mientras esta vez la cifra de centrifugadoras ha aumentado notablemente. En la instalación de Natanz también se inyectó gas en una cascada de 30 centrifugadoras IR5, y se llevó a cabo un test mecánico en centrifugadoras IR9. Rohaní elogió los logros nucleares de Irán y expresó su esperanza de que el país dé pasos más grandes en ese sentido, y volvió a subrayar que: "una vez más repito que todas nuestras actividades nucleares son pacíficas y con fines civiles". Por otra parte, Israel anunció este viernes (09.04.2021) que ha pedido a la ONU que investigue ensayos con misiles llevados a cabo este año por Irán, una solicitud que coincide con las discusiones para que Teherán y Washington vuelvan a cumplir con el acuerdo nuclear de 2015. En una carta remitida al Consejo de Seguridad y a la Secretaría General de Naciones Unidas, el Gobierno israelí defiende que esas pruebas con misiles suponen una violación de la resolución 2231, con la que el Consejo respaldó el pacto nuclear. "Urjo al Consejo de Seguridad a condenar estas violaciones de Irán", señaló en un comunicado el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan.