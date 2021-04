Carlos de Gales homenajeó a su padre, Felipe de Edimburgo, en nombre de la Familia Real británica

Carlos de Inglaterra ha rendido un conmovedor y sentido homenaje a su "querido papá", tal y como se ha referido él mismo al duque de Edimburgo, fallecido este viernes en el castillo de Windsor a los casi 100 años de edad.

A través de un vídeo grabado desde su residencia de Gloucester, el príncipe de Gales destaca que su progenitor "ha prestado el servicio más extraordinario y devoto a la reina, a mi familia, al país y a toda la Commonwealth durante los últimos 70 años".

